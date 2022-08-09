У яких випадках можна відмовитись від повістки на військову службу? Пояснюють юристи

В Україні повістки на військову службу можна видавати у будь-яких місцях, зокрема у клубах, на блокпостах і заправках.

Законодавство регулює лише перелік людей, які можуть видавати повістки.

У деяких випадках призовник може відмовитися від отримання повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як і за яких обставин можна відмовитися від повістки, пояснили Адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак та юристка Асоціації правників України Анна Оржеховська.

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Насамперед, щоб відмовитися від повістки, потрібно озвучити, чому ви це робите і не підписувати її.

Ті, хто вручає вам повістку, мають скласти й заповнити акт про відмову.

Це має відбутись у присутності щонайменше 2 свідків, які б могли підтвердити причину відмови.

Підставами для відмови можуть бути такі обставини:

у повістці неправильно вказано ПІБ людини (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає особа, яка не уповноважена це робити;

на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Також ви можете відмовитись від повістки, якщо вам видають її, коли ви перебуваєте у відрядженні (наприклад, в іншій області на блокпості).

Адже облік військовозобов'язаних здійснюється за місцем проживання чи реєстрації, кажуть правники.

Варто усно пояснити, що ви перебуваєте у відрядженні, показати наказ роботодавця чи інші документи, які це підтверджують.

Якщо це не подіє, варто наполягати на складанні акту про відмову від отримання повістки, пояснює Анна Оржеховська.

"Також можна звернутися зі скаргою до військового комісара, до Міноборони та омбудсмена з прав людини за порушення порядку мобілізації", – каже Анна Оржеховська.

Водночас у деяких випадках відмову від повістки можуть розцінити як ухилення від призову.