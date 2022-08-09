Маруська зі складу "морських котиків": прикордонники прихистили кішку. ФОТО

Українські прикордонники показали чотирилапу помічницю на ім’я Маруська.
Нещодавно працівники навчального центру Морської охорони Держприкордонслужби прихистили маленьке кошеня.
"Воно має смугасте забарвлення, тож бійці жартівливо кличуть тваринку через "о" – мОруською, – натякаючи на морське походження", – розповідають у ДПСУ.
Військові поділилися зворушливими фото у Facebook.
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|Фото: ДПСУ
Щодня Маруська уважно "контролює" територію й не пропускає ранкових шикувань.
При сильному шумі чи штормі киця міцно спить, але прокидається під звуки повітряної тривоги й разом з усіма прямує в укриття.
Киця знає своїх начальників й навіть постійно супроводжує одного з них.
А коли є час на відпочинок, вона знаходить вільну кишеню одного з моряків й залазить туди, додають прикордонники.
Ось ще трохи фото "пухнастої прикордонниці":
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