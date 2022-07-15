Одеські пожежники прихистили врятованого собаку Мажора. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 липня 2022

Українським рятувальникам допомагає не лише пес Патрон – у одеських пожежників також з’явився чотирилапий напарник.

Вогнеборці виявили маленького чорного пса в одному з будинків, де сталася пожежа.

Собаку назвали Мажором і прихистили у пожежній частині.

Світлинами чотирилапого друга пожежників поділились у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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 У одеських пожежників з’явився чотирилапий напарник

"Маленького песика виявили під час однієї з пожеж, де власники будинку, який горів, подарували його вогнеборцям, як знак подяки за врятоване майно. 

У маленького Мажора тепер є дім, і родина, яка нікому не дасть його образити", – кажуть надзвичайники.

 Маленького песика виявили під час однієї з пожеж

У Мажора є будка, але пожежники кажуть: полюбили собаку настільки, що для нього вже будується невеликий вольєр.

 Для Мажора вже будується невеликий вольєр

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 Собаку назвали Мажором і прихистили у пожежній частині

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 Справжній талісман українських пожежників

 У ДСНС поділилися зворушливими світлинами песика

 Тепер у Мажора є сім'я

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 Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області/Facebook

Нагадаємо, раніше у 123-й бригаді територіальної оборони ЗСУ розповідали про чотирилапого бійця на ім’я Джек.

Песика врятували у Миколаєві, коли окупанти обстрілювали аеродром, а потім його прихистив військовий Гриф.

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