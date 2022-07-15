Одеські пожежники прихистили врятованого собаку Мажора. ФОТО

Українським рятувальникам допомагає не лише пес Патрон – у одеських пожежників також з’явився чотирилапий напарник.
Вогнеборці виявили маленького чорного пса в одному з будинків, де сталася пожежа.
Собаку назвали Мажором і прихистили у пожежній частині.
Світлинами чотирилапого друга пожежників поділились у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
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|У одеських пожежників з’явився чотирилапий напарник
"Маленького песика виявили під час однієї з пожеж, де власники будинку, який горів, подарували його вогнеборцям, як знак подяки за врятоване майно.
У маленького Мажора тепер є дім, і родина, яка нікому не дасть його образити", – кажуть надзвичайники.
|Маленького песика виявили під час однієї з пожеж
У Мажора є будка, але пожежники кажуть: полюбили собаку настільки, що для нього вже будується невеликий вольєр.
|Для Мажора вже будується невеликий вольєр
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|Собаку назвали Мажором і прихистили у пожежній частині
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|Справжній талісман українських пожежників
|У ДСНС поділилися зворушливими світлинами песика
|Тепер у Мажора є сім'я
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|Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області/Facebook
Нагадаємо, раніше у 123-й бригаді територіальної оборони ЗСУ розповідали про чотирилапого бійця на ім’я Джек.
Песика врятували у Миколаєві, коли окупанти обстрілювали аеродром, а потім його прихистив військовий Гриф.
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