Одеські пожежники прихистили врятованого собаку Мажора. ФОТО

Українським рятувальникам допомагає не лише пес Патрон – у одеських пожежників також з’явився чотирилапий напарник.

Вогнеборці виявили маленького чорного пса в одному з будинків, де сталася пожежа.

Собаку назвали Мажором і прихистили у пожежній частині.

Світлинами чотирилапого друга пожежників поділились у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

У одеських пожежників з’явився чотирилапий напарник

"Маленького песика виявили під час однієї з пожеж, де власники будинку, який горів, подарували його вогнеборцям, як знак подяки за врятоване майно.

У маленького Мажора тепер є дім, і родина, яка нікому не дасть його образити", – кажуть надзвичайники.

Маленького песика виявили під час однієї з пожеж

У Мажора є будка, але пожежники кажуть: полюбили собаку настільки, що для нього вже будується невеликий вольєр.

Для Мажора вже будується невеликий вольєр

Собаку назвали Мажором і прихистили у пожежній частині

Справжній талісман українських пожежників

У ДСНС поділилися зворушливими світлинами песика

Тепер у Мажора є сім'я

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області/Facebook

Нагадаємо, раніше у 123-й бригаді територіальної оборони ЗСУ розповідали про чотирилапого бійця на ім’я Джек.

Песика врятували у Миколаєві, коли окупанти обстрілювали аеродром, а потім його прихистив військовий Гриф.