П'ятикласник у Львові продає домашній квас, щоб допомогти ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 серпня 2022

У Львові учень 5 класу  Назар Біжик вирішив на канікулах  допомогти Збройним силам України.

Школяр продає домашній квас майже щодня, повідомляють в Управлінні освіти Львова.

Хлопець волонтерить з початку літа. Він вирішив, що не сидітиме осторонь і знайде спосіб підтримати українську армію. 

Ідею підтримала бабуся п'ятикласника Назара – вони разом роблять домашній квас. 

 Скриншот з відео

"Волонтерство для мене – це допомагати ЗСУ, армії, допомагати людям в Луганську, Донецьку. Волонтерити зараз може будь-хто, це законно", – каже Назар.

Школяр продає напій біля свого дому. Одна порція напою – лише 5 гривень. Він зазначає, що бере вихідний, коли дуже втомлюється.

Скільки вже заробив грошей – поки не зізнається, але запевняє, що працює наполегливіше після днів з невеликими сумами виручки. 

Нагадаємо, 8-річний хлопець з Чернігова зібрав 64 тисячі гривень для ЗСУ і передав їх до благодійного фонду Сергія Притули.

А 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова зібрала на вуличних турнірах в Києві понад 20 тис. грн для ЗСУ.

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