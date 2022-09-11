Борітеся – поборете: у Балаклії українські військові знайшли під російським триколором вірш Шевченка

Яна Осадча журналіст
24510
11 вересня 2022

У звільненій від окупантів Балаклії українські військові здерли плакат з російським прапором з білборда і побачили під ним вірш Тараса Шевченка.

Відео про цю мить поширило Командування повітряних сил ЗСУ.

Росіяни заклеїли портрет Кобзаря та уривок з його поеми "Кавказ", яка була написана у 1845 році. У творі Тарас Шевченко засуджує Російську імперію і возвеличує боротьбу народів за волю.

Пропаганду окупантів зірвали українські воїни Іво Федортсі і Володимир Карапчук.

На плакаті був такий фрагмент поеми:

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!

Нагадаємо, цей уривок з поеми Кобзаря читав у 2014 році на Майдані студент Сергій Нігоян, який загинув під час Революції Гідності у Києві.

Ми також писали про те, як мешканці звільненних населених пунктів Харківщини зустірчають українських військових.

Читайте також: У Чехії пам’ятник Шевченку "захистили" мішками з піском за зразком українських монументів. ФОТО




 9924
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: Будні київського цвинтаря, "Кримінальне місто-2" та ще чотири фільми вересня

Олександр Гусев
 21709
Суспільство

"Бронік на нормальних грудях – це важко". Історії про будні жінок у війську від Лесі Литвинової та Анастасії Леонової

Олена Барсукова
 6454
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Що там у кіно: Будні київського цвинтаря, "Кримінальне місто-2" та ще чотири фільми вересня

Олександр Гусев
На Житомирщині радянський танк перефарбували в український піксель
5 книг, які допоможуть повернути віру в майбутнє
Боюся проспати наступ на Москву: як українці відреагували на потужний наступ ЗСУ
Борітеся – поборете: у Балаклії українські військові знайшли під російським триколором вірш Шевченка
У МОЗ нагадали базові правила домедичної допомоги у разі інсульту та судом
Суспільство

"Бронік на нормальних грудях – це важко". Історії про будні жінок у війську від Лесі Литвинової та Анастасії Леонової

Олена Барсукова
Суспільство

Щоб стати вільним, треба вбити в собі жаль. Щоденник політв'язня Османа Аріфмеметова, якому загрожує до 20 років тюрми

Осман Аріфмеметов