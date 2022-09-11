Борітеся – поборете: у Балаклії українські військові знайшли під російським триколором вірш Шевченка

У звільненій від окупантів Балаклії українські військові здерли плакат з російським прапором з білборда і побачили під ним вірш Тараса Шевченка.

Відео про цю мить поширило Командування повітряних сил ЗСУ.

Росіяни заклеїли портрет Кобзаря та уривок з його поеми "Кавказ", яка була написана у 1845 році. У творі Тарас Шевченко засуджує Російську імперію і возвеличує боротьбу народів за волю.

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Пропаганду окупантів зірвали українські воїни Іво Федортсі і Володимир Карапчук.

На плакаті був такий фрагмент поеми:

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

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Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!

Нагадаємо, цей уривок з поеми Кобзаря читав у 2014 році на Майдані студент Сергій Нігоян, який загинув під час Революції Гідності у Києві.

Ми також писали про те, як мешканці звільненних населених пунктів Харківщини зустірчають українських військових.