Борітеся – поборете: у Балаклії українські військові знайшли під російським триколором вірш Шевченка

У звільненій від окупантів Балаклії українські військові здерли плакат з російським прапором з білборда і побачили під ним вірш Тараса Шевченка.
Відео про цю мить поширило Командування повітряних сил ЗСУ.
Росіяни заклеїли портрет Кобзаря та уривок з його поеми "Кавказ", яка була написана у 1845 році. У творі Тарас Шевченко засуджує Російську імперію і возвеличує боротьбу народів за волю.
Пропаганду окупантів зірвали українські воїни Іво Федортсі і Володимир Карапчук.
На плакаті був такий фрагмент поеми:
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава,
І воля святая!
Нагадаємо, цей уривок з поеми Кобзаря читав у 2014 році на Майдані студент Сергій Нігоян, який загинув під час Революції Гідності у Києві.
Ми також писали про те, як мешканці звільненних населених пунктів Харківщини зустірчають українських військових.
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