В окупованому Маріуполі встановлюють пам’ятник Невському на місці меморіалу бійцям ЗСУ – радник мера

В окупованому Маріуполі РФ встановлює пам'ятник князю Олександру Невському.
Він займатиме місце меморіалу пам'яті українським військовим, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Прямо зараз окупанти встановлюють пам’ятку відсутності смаку у вигляді Олександра Невського замість демонтованої унікальної пам’ятки про маріупольців, яки загинули під час першої фази війни", – сказав він.
Андрющенко назвав подібне встановлення пам'ятника цілеспрямованою руйнацією культури України.
|Фото: Петро Андрющенко
Читайте також: Гра в окупацію: в Україні створили онлайн-гру на виживання в Бучі, Маріуполі та Гостомелі
Раніше на початку серпня окупанти почали руйнувати меморіал, зведений на честь маріупольців, які загинули на Донбасі.
Цей меморіал був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті.Він присвячений українським бійцям був зроблений з граніту у формі українського герба, по якому ллється вода як символ пролитих сліз.
Російська влада регулярно використовує князя Олександра Невського в цілях пропаганди.
Зокрема, у РФ підготували пропагандистські методички, де рекомендують проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою, а самого Невського намагаються порівнювати з Володимиром Путіним.
Читайте також: Захисник Маріуполя "Орест" переміг у паризькому фотоконкурсі з серією світлин з "Азовсталі"