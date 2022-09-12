В окупованому Маріуполі встановлюють пам’ятник Невському на місці меморіалу бійцям ЗСУ – радник мера

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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12 вересня 2022

В окупованому Маріуполі РФ встановлює пам'ятник князю Олександру Невському.

Він займатиме місце меморіалу пам'яті українським військовим, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Прямо зараз окупанти встановлюють пам’ятку відсутності смаку у вигляді Олександра Невського замість демонтованої унікальної пам’ятки про маріупольців, яки загинули під час першої фази війни", – сказав він.

Андрющенко назвав подібне встановлення пам'ятника цілеспрямованою руйнацією культури України.

Фото: Петро Андрющенко

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Раніше на початку серпня окупанти почали руйнувати меморіал, зведений на честь маріупольців, які загинули на Донбасі.

Цей меморіал був важливою складовою оновленої площі Свободи у місті.Він присвячений українським бійцям був зроблений з граніту у формі українського герба, по якому ллється вода як символ пролитих сліз.

Російська влада регулярно використовує князя Олександра Невського в цілях пропаганди.

Зокрема, у РФ підготували пропагандистські методички, де рекомендують проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою, а самого Невського намагаються порівнювати з Володимиром Путіним.

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