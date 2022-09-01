Окупанти завдали шкоди українській природі майже на 1 трильйон гривень – Міндовкілля

Експерти визначили збитки від забруднення атмосферного повітря, земель та води внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Орієнтовна сума шкоди, яку російські окупанти завдали довкіллю України, становить понад 962 мільярди гривень.

Лише шкода від викидів забруднюючих речовин у повітря сягає 823 млрд гривень, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Шкода ґрунтам та землям перевищує понад 138 млрд гривень, а шкода рослинному світу та лісам орієнтовно становить 183,2 млрд гривень.

"Внаслідок повномасштабного вторгнення росіян постраждала майже третина всього лісового фонду України. В рази зросла кількість лісових пожеж", – розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Минулого року в Україні була лише 1 велика пожежа площею більше 5 гектарів. Цьогоріч таких уже понад 100.

"20% природоохоронних територій уражені війною. В зоні ризику – 2,9 млн га територій Смарагдової мережі та 17 Рамсарських об’єктів площею більше 600 тисяч га", – сказав міністр.

Також росіяни окупували 8 українських заповідників і 12 національних природних парків.

"РФ показала, що таке життя під окупацією. Так, практично 80% території нацпарку "Святі гори" знищено. У травні Кінбурнська коса цілий тиждень горіла через бойові дії. Там горіли реліктові ліси.

В окупованій "Асканії Новій" наразі гуманітарна криза. І цей перелік можна продовжувати", – додав Стрілець.

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Фото: odessa-life.od.ua

Загалом команда Міндовкілля встановила понад 2 тисячі фактів шкоди навколишньому середовищу за пів року війни.

"Ще будуть окремі методики та розрахунки по збитках українським лісам, Чорному та Азовському морям, надрам, природно-заповідному фонду тощо", – сказав міністр.

У міністерстві обіцяють продовжувати обрахунок збитків природі від російської агресії.

"Ми чітко розуміємо, що це важливо для формування судових позовів проти Росії та для отримання українським народом компенсації за шкоду довкіллю", – наголошує Руслан Стрілець.