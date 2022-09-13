У Києві найкращим старшокласникам будуть виплачувати щомісячну стипендію

Яна Осадча журналіст
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13 вересня 2022

У Києві школярам, які є призерами олімпіад, конкурсів і турнірів та мають високі досягнення в навчанні, будуть присвоювати персональні стипендії міської ради.

Таке рішення ухвалили на сесії Київради, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

Персональні стипендії призначатимуть учням 8-11 класів, виплачувати їх будуть за рахунок міського бюджету. Розмір щомісячної стипендії становить одну тисячу гривень.

"Освітній процес зазнав кардинальних змін внаслідок COVID-19, а з 24 лютого – повномасштабна війна спричинила значний збій у роботі навчальних закладів. Діти перебувають у стресі та максимально віддалились від звичного режиму навчання. Наразі необхідно запроваджувати дієві механізми, які будуть мотивувати школярів досягати успіхів у навчанні", зазначив голова постійної комісії Київради з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту Вадим Васильчук.

 Фото:ayDmitriy

Нагадаємо, в Інституті права КНУ імені Тараса Шевченка заснували стипендіальну програму імені Романа Ратушного.

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