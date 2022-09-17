"Це міг бути кожен з нас": українці надягають браслети з прапором у відповідь на фото катувань в Ізюмі

Українці запустили флешмоб для вшанування пам'яті про загиблих і закатованих росіянами людей в Ізюмі.
У соцмережах публікують фото з браслетом на руці у кольорах синьо-жовтого прапору.
Флешмоб розпочали після розповсюдження світлини останків вбитої росіянами людини з ознаками катувань, на руці якої зберігся патріотичний браслет.
Ця людина – одна з багатьох, яку в Ізюмі вбили окупанти.
|Фото: Юрій Ларін
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У місті продовжує відбуватись ексгумація, де правоохоронці виявили 445 могил.
"Це міг бути кожен з нас просто через те, що ми українці", – пишуть українці у Twitter.
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|Фото:Twitter
|Фото: Twitter
|Фото: Twitter
Висловлення солідарності швидко підхопили, і нині українці масово виставляють фото з одягненими браслетами з хештегом #IzyumMassacre
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|Фото: Facebook
|Фото: Барахолка Гадяч
Нагадаємо, у деокупованому Ізюмі українські правоохоронці виявили братську могилу, де знайдено поховану родину Столпакових з 5-річною дівчинкою, яка загинула від російських бомбардувань.
Українські війська деокупували Ізюм 10 вересня після блискавичного наступу на Харківщині.
Вже 14 вересня з’явились перші повідомлення про місця катування та масові поховання в раніше окупованих Ізюмі та Балаклії.
Найбільшу братську могилу українські правоохоронці виявили в Ізюмі, де 99% жертв мали ознаки насильницької смерті.
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