"Це міг бути кожен з нас": українці надягають браслети з прапором у відповідь на фото катувань в Ізюмі

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 вересня 2022

Українці запустили флешмоб для вшанування пам'яті про загиблих і закатованих росіянами людей в Ізюмі.

У соцмережах публікують фото з браслетом на руці у кольорах синьо-жовтого прапору.

Флешмоб розпочали після розповсюдження світлини останків вбитої росіянами людини з ознаками катувань, на руці якої зберігся патріотичний браслет.

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Ця людина – одна з багатьох, яку в Ізюмі вбили окупанти.

Фото: Юрій Ларін

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У місті продовжує відбуватись ексгумація, де правоохоронці виявили 445 могил.

"Це міг бути кожен з нас просто через те, що ми українці", – пишуть українці у Twitter.

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Фото:Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter

Висловлення солідарності швидко підхопили, і нині українці масово виставляють фото з одягненими браслетами з хештегом #IzyumMassacre

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 Фото: Facebook
Фото: Барахолка Гадяч

Нагадаємо, у деокупованому Ізюмі українські правоохоронці виявили братську могилу, де знайдено поховану родину Столпакових з 5-річною дівчинкою, яка загинула від російських бомбардувань.

Українські війська деокупували Ізюм 10 вересня після блискавичного наступу на Харківщині.

Вже 14 вересня з’явились перші повідомлення про місця катування та масові поховання в раніше окупованих Ізюмі та Балаклії.

Найбільшу братську могилу українські правоохоронці виявили в Ізюмі, де 99% жертв мали ознаки насильницької смерті.

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