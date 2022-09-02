Влітку виживали, восени плануємо не вмерти: українці про те, як провели "літо, якого не було"

За негласною традицією щороку діти у школі та деякі дорослі українці діляться у соцмережах спогадами про літо, що минуло.

Натомість цього року стрічки у соцмережах сповнені "есе" на тему "Як я провів літо, якого не було", адже його ще 24 лютого відібрала країна-агресорка.

"Українська правда. Життя" розповідає, яким запам'ятали цьогорічне "воєнне" літо українці.

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"Як я провів літо" від українського захисника

Міністерство оборони від імені українських військових розповідає, яким видалося їхнє літо в умовах повномасштабної війни:

"Літо було насиченим, сповненим подій. На жаль, на морі побувати не вдалося, але з побратимами працюємо без відпочинку, щоб кожен українець міг якнайшвидше поїсти херсонських кавунів і позасмагати у Ялті. І головне – не втомилися захищати Україну і виборювати Перемогу".

Українські захисники не гаяли часу протягом 90 літніх днів:

надарували ворогам безліч незабутніх "подарунків",

тренувалися і освоювали нову зброю,

доглядали хвостатих побратимів,

готували і їли найсмачнішу їжу.

Українські захисники цього літа дарували "подарунки" окупантам. Фото: Міноборони

Український воїн. Фото: Міноборони

Твору "Як я провів літо" не буде

"…Бо літа не було", – наголошують у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Натомість у бригаді перелічили все те, що уже півроку переживають мільйони українців:

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"Була війна. Був підвал, був мій знищений дім. Була моя розбомблена нелюдами школа, де не буде "Першого дзвоника". Немає класів і парт. Немає краваток і бантів. Є бомбосховище. Є скалічене дитинство й ігри "в волонтерку". Є віра в українських військових і в те, що мир настане після Перемоги України!".

"Цього літа я побувала в депресії"

Деякі громадяни, розповідаючи про своє літо 2022, узяли на "озброєння" сарказм.

Скриншот допису Olga Valkovits у Facebook

А хтось цього літа долучився до лав волонтерів і навчився плести маскувальні сітки.

Скриншот допису Дарії Дубовецької у Facebook

Адвокат Артем Дорофєєв підкреслює, що це літо подарувало українцям надію, маючи на увазі контрнаступ ЗСУ на Херсонщині.

"Ми завжди сумуємо, коли закінчується літо. Але не цього року, бо воно дало нам надію на життя. Навчило мислити інакше і врешті-решт дозволило перейти у контрнаступ чи контратакувати.

Це літо на згадку кожному. Такого літа в нас не було і гадаю більше не буде, адже перемога – незабаром.

Далі осінь. В українських звичаях – час збирати врожаї, але мені здається, що ми такі, що й посадити щось встигнемо: ось до зими вродить, побачите", – написав Дорофєєв.

"Вижив"

Один із користувачів Twitter обмежився написанням короткого, але багатозначного "твору", враховуючи сучасні реалії життя українців.

Скриншот із Twitter користувача "Небо і земля"

Ще один короткий твір на тему "Як я провів літо" від користувача Twitter

"Нищили русню"

Один із військових з ніком "Волоцюга Вік-Мик" у Twitter розповів, як провів своє літо:

"Напишу так, як навіть Гемінгвей (Ернест Хемінгуей, американський письменник) не напише: ми нищили русню! Треба ще!"

Скриншот допису військового з ніком "Волоцюга Вік-Мик" у Twitter

"Посеред тривог і зарядів"

Іванна Гусяк-Денисик розповіла про свої враження від "воєнного" літа віршованими рядками:

А літа немов не було...

Посеред "тривог" і "зарядів",

В уяві – проміння на скло,

В реальності – залпами "гради".

Минуло. Глянь сіра блакить,

Скорботні ключі журавлині,

Благаю, війну заберіть!

Сльозами малої дитини.

Користувач Twitter з ніком "пан Євгеній" спробував уявити, що відчуватимуть українські школярі, якщо вчителі раптом попросять їх написати твір на тему "Як я провів літо".

Скриншот допису користувача Twitter з ніком "пан Євгеній"

Водночас Instagram-спільнота "Харків для харків'ян" висловила подяку Збройним силам за те, що літо все-таки було. А також озвучила плани на осінь:

"Мої плани на осінь дуже схожі на плани на літо: не вмерти".

Скриншот допису Instagram-спільноти "Харків для харків'ян