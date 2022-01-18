На Черкащині жінку засудили на 2 роки за неналежний догляд за немовлям, яке померло

На Черкащині Лисянський районний суд визнав 20-річну жінку винною за "злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною".

4-місячне немовля померло від хвороби, повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка не систематично годувала дитину і не зверталася до лікарів для обстеження, що призвело до тяжкого захворювання маляти.

Реклама:

Жінці присудили 2 років 6 місяців обмеження волі за статтею 166 Кримінального кодексу.

Утім, до батька дитини жодних покарань не застосували, а засуджену у пресслужбі назвали "горе-матір'ю".

Скріншот з сайту Черкаської обласної прокуратури

Начальник Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури Владислав Джуган у коментарі "УП. Життя" розповів, що засуджена жінка живе зі співмешканцем, а рідний батько померлого малюка ніколи не брав участі у вихованні дитини.

Натомість прокурор буде оскаржувати рішення стосовно матері в апеляційному суді, адже, на його думку, вирок не відповідає ступеню тяжкості злочину.

Під час засідання він ініціював покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Реклама:

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Нагадаємо, у Києві поліція покарала матір, бо та залишила сина вдома з батьком, а дитина пішла шукати її.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.