На Черкащині жінку засудили на 2 роки за неналежний догляд за немовлям, яке померло

На Черкащині Лисянський районний суд визнав 20-річну жінку винною за "злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною".
4-місячне немовля померло від хвороби, повідомляє Черкаська обласна прокуратура.
За даними слідства, жінка не систематично годувала дитину і не зверталася до лікарів для обстеження, що призвело до тяжкого захворювання маляти.
Жінці присудили 2 років 6 місяців обмеження волі за статтею 166 Кримінального кодексу.
Утім, до батька дитини жодних покарань не застосували, а засуджену у пресслужбі назвали "горе-матір'ю".
|Скріншот з сайту Черкаської обласної прокуратури
Начальник Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури Владислав Джуган у коментарі "УП. Життя" розповів, що засуджена жінка живе зі співмешканцем, а рідний батько померлого малюка ніколи не брав участі у вихованні дитини.
Натомість прокурор буде оскаржувати рішення стосовно матері в апеляційному суді, адже, на його думку, вирок не відповідає ступеню тяжкості злочину.
Під час засідання він ініціював покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
|Фото: AndreyPopov/Depositphotos
Нагадаємо, у Києві поліція покарала матір, бо та залишила сина вдома з батьком, а дитина пішла шукати її.
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