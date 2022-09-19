Українські полярники показали фото новонароджених тюленят

Яна Осадча журналіст
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19 вересня 2022

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися двоє тюленят Ведделла.

Перше народилося на острові Вінтер, а друге – на кризі біля острова Скуа, розповідають полярники.

"Зовсім крихітка, ще не відходить від матері, та, треба сказати, росте на очах (може набирати до 6-7 кг за день", – кажуть про одного з новонароджених на станції.

Пересувається тюленя невпевнено, а адже його м'язова система тільки формується, однак малеча буде вчитись виживати в суворих антарктичних умовах.

 Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися двоє тюленят Ведделла

Вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Народження малят відбувається на поверхні криги. Кожна самка виношує одного малюка. Новонароджені тюленята важать 25-30 кг, в довжину сягають 1,3 м. Дорослі тюлені зазвичай важать біля 400 кг.

 Народження малят відбувається на поверхні криги
 Мати вигодовує малечу протягом 7-ми тижнів

Мати вигодовує малечу протягом 7-ми тижнів. Коли годування закінчується, молоді тюлені відправляються в воду і починають самостійне життя. Живуть ці тюлені відносно довго – 20 років.

 Новонароджені тюленята зазвичай важать 25-30 кг, в довжину сягають 1,3 м

"Лише в Антарктиді тюлені не бояться людини. Чому? Тому що тут вчасно взяли їх під охорону. Скажімо, на Балтиці їх переслідують ще з часів палеоліту, тому, якщо побачити тут тюленя, можна ще 10 років розказувати іншим про це", – розповідають на станції.

Нагадаємо, до станції "Академік Вернадський" в Антарктиді масово повертаються пінгвіни, у них розпочався шлюбний сезон.

Фото: Сергій Глотов

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