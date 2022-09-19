У Варшаві відбудеться Марш порятунку тварин від війни в Україні – зоозахисники

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 вересня 2022

Українські зоозахисники анонсували Марш порятунку тварин від війни в Україні, який пройде у Варшаві. 

Подія відбудеться 8 жовтня о 14:00 на площі Палац Культури і Науки, повідомляють у громадській організації UAnimals.

Мета маршу – привернути увагу світової спільноти до проблеми знищення російськими окупантами "всього живого на своєму шляху". Як повідомляють зоозахисники, за понад пів року повномасштабної війни в Україні волонтери громадської організації врятували та знайшли прихисток для близько 200 тисяч тварин.

"Щодня тисячі українських тварин вмирають у жахливих умовах від голоду, зневоднення та поранень. Вони страждають від повномасштабної війни, розв’язаної росіянами. Ситуація жахлива і в зонах бойовий дій, і в населених пунктах, підкронтрольних Україні, але які постійно обстрілюють російські війська, і на тимчасово окупованих територіях, і на вже звільнених", – наголошують в ГО.

 Фото: UAnimals

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Марш за права тварин зоозахисники проводять щороку. Навіть коли масові заходи було неможливо проводити через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19, громадська організація провела акцію онлайн.

"За п'ять років він розрісся у своїх масштабах і минулого року відбувся аж в 30 містах України.

На жаль, цього року з міркувань безпеки ми не можемо провести цей марш в Україні. Зараз дуже багато українців перебуває за кордоном, тому ми ухвалили рішення провести марш у Варшаві", – пояснюють зоозахисники.

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Українців, які нині перебувають за кордоном, зокрема у Польщі, закликають, за можливості, долучитися до акції.

"Чим більше людей буде знати про марш, тим більше у нас шансів висвітлити ті жахи, через які проходять тварини та допомогти беззахисним.

Також нам потрібна допомога в проведенні маршу. Тому, якщо у вас є бажання допомогти тваринам і ви готові стати волонтером, то заповнюйте анкету за посиланням", – підкреслили зоозахисники.

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