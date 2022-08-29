Зоозахисники обурені новою програмою Національного цирку і звинувачують УКФ у підтримці садизму над тваринами

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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29 серпня 2022

Зоозахисники б'ють на сполох через неналежні умови утримання та експлуатацію тварин у Національному цирку України. 

Про це йдеться у заяві громадської організації UAnimals. 

"Поки українські військові та волонтери рятують від війни навіть найменше життя, в Національному цирку України продовжують експлуатувати тварин заради розваги. 

Прикриваючись назвою "Врятовані циркові тварини", у закладі болем і знущанням змушують тварин виконувати дурнуваті трюки", – наголошують в організації.

 Афіша програми Національного цирку "Врятовані циркові тварини"

У громадській організації назвали п'ять причин, чому в Україні необхідно заборонити цирки з тваринами:

  • тварини змушені жити в жахливих умовах, вони не  бачать сонячного світла і не можуть вільно пересуватися;
  • жорстокість дресури з використанням голоду, електрошокерів та батогів;
  • через сильний психологічний тиск тварини інколи стають небезпечними для оточуючих. Для глядачів похід в цирк може закінчиться трагедією, якщо замучений звір захоче дати відсіч кривдникам;
  • негативний вплив на дітей, у яких може виникнути враження, що неприродна поведінка звірів – норма;
  • численні наукові дослідження давно довели, що найжорстокіші злочинці починали свій шлях з знущань над тваринами, які не могли захистити себе.

Також зоозахисники опублікували фото тварин з Національного цирку. І хоча світлини не нові, зображене на них все одно свідчить про негуманне ставлення до тварин.   

Фото: UAnimals

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 Фото: UAnimals

Крім того, зоозахисники звинуватили Український культурний фонд у тому, що держустанова підтримує знущання над тваринами.

Зазначимо, вперше від початку повномасштабної війни Національний цирк відкрив двері для глядачів у липні, анонсувавши нову "унікальну" програму "Врятовані циркові тварини". На афіші можна побачити лого з написом "за підтримки Українського культурного фонду", що і стало приводом для звинувачень з боку зоозахисної організації. 

"Ще більше здивування викликає той факт, що згідно лого на афіші, шоу проходить за підтримки Українського культурного фонд. Цивілізовані країни забороняють цирки з тваринами, а УКФ вкладається в підтримку садизму. У вас там все добре?", – наголошується у заяві.

 Фото: UAnimals

Натомість в Українському культурному фонді відреагували на звинувачення, заявивши, що установа ніколи не фінансувала виставу "Врятовані циркові тварини". При цьому там висловили "солідарність" закладам, установам чи приватним ініціативам, які відновлюють свою діяльність у час війни та потребують інформаційної підтримки.

"Не є виключенням і Національний цирк України", – йдеться у заяві УКФ. 

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