Кияни віддали на макулатуру 25 тонн російських книг, щоб купити машину для військових

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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2 вересня 2022

Київська муніципальна книгарня "Сяйво" зібрала близько 48 тисяч російських книг. Це майже 25 тонн макулатури, які уже відправили на переробку.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської ради.

Віддавши російські книжки на переробку, вдалося виручити 97,8 тисяч гривень.

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Усі кошти спрямують на потреби українських захисників та захисниць. Зокрема, для одного із батальйонів, що захищає країну на передовій, планують придбати автомобіль.

 Фото: belart84/Depositphotos

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Як повідомляють у Київраді, завдаток для придбання машини уже надіслано. При цьому суми, зібраної від реалізації російських книжок, все ще недостатньо.

"Завдаток вже надісланий, автомобіль прямує з Європи в Україну, проте зібраної нами суми зовсім трішки не вистачає на потрібне авто, тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг. 

Пропонуємо мешканцям долучитись та приносити книги, яким вже не місце в домашніх бібліотеках", – наголошують у КП "Міський магазин".

Щоб заохотити киян здавати на макулатуру російські друковані видання, у "Міському Магазині" пообіцяли знижку у 10% на покупку нових книг кожному, хто принесе російську книжку.

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Збір триває за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.

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