Кияни віддали на макулатуру 25 тонн російських книг, щоб купити машину для військових

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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2 вересня 2022

Київська муніципальна книгарня "Сяйво" зібрала близько 48 тисяч російських книг. Це майже 25 тонн макулатури, які уже відправили на переробку.

Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської ради.

Віддавши російські книжки на переробку, вдалося виручити 97,8 тисяч гривень.

Усі кошти спрямують на потреби українських захисників та захисниць. Зокрема, для одного із батальйонів, що захищає країну на передовій, планують придбати автомобіль.

 Фото: belart84/Depositphotos

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Як повідомляють у Київраді, завдаток для придбання машини уже надіслано. При цьому суми, зібраної від реалізації російських книжок, все ще недостатньо.

"Завдаток вже надісланий, автомобіль прямує з Європи в Україну, проте зібраної нами суми зовсім трішки не вистачає на потрібне авто, тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг. 

Пропонуємо мешканцям долучитись та приносити книги, яким вже не місце в домашніх бібліотеках", – наголошують у КП "Міський магазин".

Щоб заохотити киян здавати на макулатуру російські друковані видання, у "Міському Магазині" пообіцяли знижку у 10% на покупку нових книг кожному, хто принесе російську книжку.

Збір триває за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.

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