Мовний омбудсмен нагадав, як онлайн подавати скарги про порушення закону

Уповноважений захисту державної мови продовжує приймати звернення про відповідні порушення, зокрема онлайн.

Про це нагадали на сторінці мовного омбудсмена.

Для того, щоб подати звернення чи скаргу, треба заповнити електронну форму на сайті.

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Або можна надіслати інформацію про порушення на електронну скриньку lyst@mova-ombudsman.gov.ua.

Фото: anyaberkut / Depositphotos

Крім тексту звернення, необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові,

місце проживання особи;

суть скарги;

дату звернення;

електронну адресу або інші способи зв'язку із заявником;

У офісі омбудсмена зазначили, що електронний підпис до заяви не є обов'язковим. Проте у випадку написання паперового листа, він має містити підпис заявника.

Нагадаємо, що за порушення мовного закону передбачені штрафи. Зокрема, це стосується освітян – вчителів та викладачів, директорів тощо.

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