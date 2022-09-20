Херсон чи Джавеліна: науковці з "Академіка Вернадського" оголосили конкурс імен для новонароджених тюленят

Науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" чекають на пропозиції імен для новонароджених тюленят Ведделла.
Полярники повідомили, що тваринки мають різну стать.
Обиратимуть клички серед пропозиції у Facebook та Instagram.
"Біологи на "Вернадському" визначили стать дитинчат – це хлопчик і дівчинка. Тож ми вирішили запропонувати нашим підписникам у Фейсбуці придумати ім'я для дівчинки, а в Інстаграмі – для хлопчика", – пояснили на станції.
У коментарях під дописами вже є низка пропозицій.
Для хлопчика – Барбарис, Байрактар, Степан, Ізюм, Херсон, Маріуполь тощо.
Варіантів для дівчинки менше: Зефірка, Калина, Стефанія, Вікторія і Джавеліна.
Працівники станції зазначили, що автори найкращих імен отримають маленькі сюрпризи від наукового центру. Пропозиції чекатимуть до вечора 23 вересня.
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