Херсон чи Джавеліна: науковці з "Академіка Вернадського" оголосили конкурс імен для новонароджених тюленят

Науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" чекають на пропозиції імен для новонароджених тюленят Ведделла.

Полярники повідомили, що тваринки мають різну стать.

Обиратимуть клички серед пропозиції у Facebook та Instagram.

"Біологи на "Вернадському" визначили стать дитинчат – це хлопчик і дівчинка. Тож ми вирішили запропонувати нашим підписникам у Фейсбуці придумати ім'я для дівчинки, а в Інстаграмі – для хлопчика", – пояснили на станції.

У коментарях під дописами вже є низка пропозицій.

Для хлопчика – Барбарис, Байрактар, Степан, Ізюм, Херсон, Маріуполь тощо.

Варіантів для дівчинки менше: Зефірка, Калина, Стефанія, Вікторія і Джавеліна.

Працівники станції зазначили, що автори найкращих імен отримають маленькі сюрпризи від наукового центру. Пропозиції чекатимуть до вечора 23 вересня.