Херсон чи Джавеліна: науковці з "Академіка Вернадського" оголосили конкурс імен для новонароджених тюленят

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 вересня 2022

Науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" чекають на пропозиції імен для новонароджених тюленят Ведделла.

Полярники повідомили, що тваринки мають різну стать.

Обиратимуть клички серед пропозиції у Facebook та Instagram.

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"Біологи на "Вернадському" визначили стать дитинчат – це хлопчик і дівчинка. Тож ми вирішили запропонувати нашим підписникам у Фейсбуці придумати ім'я для дівчинки, а в Інстаграмі – для хлопчика", – пояснили на станції.

У коментарях під дописами вже є низка пропозицій.

Для хлопчика – Барбарис, Байрактар, Степан, Ізюм, Херсон, Маріуполь тощо.

Варіантів для дівчинки менше: Зефірка, Калина, Стефанія, Вікторія і Джавеліна.

Працівники станції зазначили, що автори найкращих імен отримають маленькі сюрпризи від наукового центру. Пропозиції чекатимуть до вечора 23 вересня.

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