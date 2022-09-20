Вигадав історію про прощання з другом: на Волині оштрафували ухилянта, який намагався перетнути кордон

Волинський райсуд оштрафував чоловіка з Чернігівщини за спробу перетнути кордон з Польщею.
Його затримали за 500 метрів до держкордону. Під час обшуку виявили компас, карти місцевості та запас харчів, йдеться у матеріалі судової постанови.
Чоловік ніби то їхав до друга Юрія у Луцьк, бо "його забирають на війну". Тому він вирішив "попрощатись та попросити вибачення за можливі образи". Прізвища, адреси та номер телефону товариша назвати не зміг.
Зі слів чоловіка, йому подзвонив спільний з Юрою знайомий та повідомив, що той перебуває у селі Михалє Волинської області. Він попросив придбати військову форму для мобілізації.
Слідчі у матеріалах справи зазначають, що обвинувачений плутався у показаннях. Далі він нібито приїхав до прикордонного села, але зі знайомим так і не зустрівся.
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Через те, що було холодно, форму вдягнув на себе, а тоді – почав шукати, де переночувати. Ходив навіть до місцевої церкви.
Там було зачинено, тому він вирішив йти пішки до сусіднього села, де о 00:30 7 вересня його затримали прикордонники.
Правоохоронці виявили у чоловіка:
- карти прикордонного району Волинської області з позначеними олівцем місцями розташування підрозділів ДПСУ;
- речі та харчі, запаковані у целофанові пакети;
- медичні засоби;
- бактерицидні серветки виробництва Росії;
- дрібні монети Республіки Білорусь;
- пакунок з подрібненою речовиною рослинного походження;
- банківську картку;
- аркуші паперу з записами номерів телефонів мобільного зв`язку;
- складний ніж;
- компас.
Суддя не повірив у версію затриманого і розцінив дії чоловіка як спробу незаконно перетнути кордон. За це виписав штраф у 4 тисячі 250 гривень.
Нагадаємо, що наприкінці липня ухилянт заявив у поліцію на шахраїв, які не зробили йому фальшиві документи для перетину кордону.
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