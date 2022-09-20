Вигадав історію про прощання з другом: на Волині оштрафували ухилянта, який намагався перетнути кордон

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 вересня 2022

Волинський райсуд оштрафував чоловіка з Чернігівщини за спробу перетнути кордон з Польщею.

Його затримали за 500 метрів до держкордону. Під час обшуку виявили компас, карти місцевості та запас харчів, йдеться у матеріалі судової постанови.

Чоловік ніби то їхав до друга Юрія у Луцьк, бо "його забирають на війну". Тому він вирішив "попрощатись та попросити вибачення за можливі образи". Прізвища, адреси та номер телефону товариша назвати не зміг.

Зі слів чоловіка, йому подзвонив спільний з Юрою знайомий та повідомив, що  той перебуває у селі Михалє Волинської області. Він попросив придбати військову форму для мобілізації. 

Слідчі у матеріалах справи зазначають, що обвинувачений плутався у показаннях. Далі він нібито приїхав до прикордонного села, але зі знайомим так і не зустрівся. 

 Фото: KutsVG / Depositphotos

Через те, що було холодно, форму вдягнув на себе, а тоді – почав шукати, де переночувати. Ходив навіть до місцевої церкви. 

Там було зачинено, тому він вирішив йти пішки до сусіднього села, де о 00:30 7 вересня його затримали прикордонники.

Правоохоронці виявили у чоловіка:

  • карти прикордонного району Волинської області з позначеними олівцем місцями розташування підрозділів ДПСУ;
  • речі та харчі, запаковані у целофанові пакети;
  • медичні засоби;
  • бактерицидні серветки виробництва Росії;
  • дрібні монети Республіки Білорусь;
  • пакунок з подрібненою речовиною рослинного походження;
  • банківську картку;
  • аркуші паперу з записами номерів телефонів мобільного зв`язку;
  • складний ніж;
  • компас.

Суддя не повірив у версію затриманого і розцінив дії чоловіка як спробу незаконно перетнути кордон. За це виписав штраф у 4 тисячі 250 гривень.

Нагадаємо, що наприкінці липня ухилянт заявив у поліцію на шахраїв, які не зробили йому фальшиві документи для перетину кордону. 

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