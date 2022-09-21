Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
7289
21 вересня 2022

Парламент ухвалив за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок.

Згідно з ним, обов’язкове взяття на облік стосується лише жінок, які мають медичні спеціальності.

За відповідний законопроєкт №6482 Верховна Рада проголосувала у першому читанні.

267 депутатів проголосували "за", повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

  Фото: Харківський обласний військкомат

Раніше законопроєкт №6482 схвалив Комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України.

У документі змінили формулювання щодо військового обліку жінок – зміни внесли до частини 11 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

У законопроєкті зазначено:

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних"

Закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.

Нагадаємо, 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов'язує деяких жінок стати на військовий облік.

З1 жовтня 2022 року на облік обов'язково мали ставати представниці професій, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями.

Пізніше цей термін подовжили на рік: міністр оборони Резніков підписав наказ про відтермінування взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Зрештою, військовий облік вирішили зробити добровільним для жінок, які придатні за станом здоров'я і віком.

Читайте також: Українські жінки вільні у виїзді з країни, навіть військовозобов'язані – ДПСУ


Реклама:


 628
КУЛЬТУРА

Українофоб чи геній? Які погляди мав Булгаков, що не так із його культом і як вчинити з музеєм у Києві

Олена Барсукова
 22571
Суспільство

"Вони лежали, притулившись один до одного". Історія життя та загибелі восьми родичів, могили яких знайшли в Ізюмі

Інна Кубай
 2073
Суспільство

Фотосесії для чотирилапих: як Club 4 Paws та Postmen шукають домівки для безпритульних тварин

За підтримки Club 4 Paws та Postmen
Реклама:

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Українофоб чи геній? Які погляди мав Булгаков, що не так із його культом і як вчинити з музеєм у Києві

Олена Барсукова
У Києві вперше відкрилася виставка врятованих картин Марії Примаченко
Як доглядати за новонародженим в умовах війни
В Україні розпочалась програма з безкоштовної вакцинації, стерилізації та чіпування домашніх тварин
Вдалося реставрувати: тероборона шукає власника гітари, яку знайшли розтрощеною на Київщині
Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок
Суспільство

"Вони лежали, притулившись один до одного". Історія життя та загибелі восьми родичів, могили яких знайшли в Ізюмі

Інна Кубай
Суспільство

Фотосесії для чотирилапих: як Club 4 Paws та Postmen шукають домівки для безпритульних тварин

За підтримки Club 4 Paws та Postmen