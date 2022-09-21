Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок

Парламент ухвалив за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок.

Згідно з ним, обов’язкове взяття на облік стосується лише жінок, які мають медичні спеціальності.

За відповідний законопроєкт №6482 Верховна Рада проголосувала у першому читанні.

267 депутатів проголосували "за", повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Фото: Харківський обласний військкомат

Раніше законопроєкт №6482 схвалив Комітет національної безпеки і оборони Верховної Ради України.

У документі змінили формулювання щодо військового обліку жінок – зміни внесли до частини 11 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

У законопроєкті зазначено:

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних".

Закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.

Нагадаємо, 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов'язує деяких жінок стати на військовий облік.

З1 жовтня 2022 року на облік обов'язково мали ставати представниці професій, що споріднені з 14 військово-обліковими спеціальностями.

Пізніше цей термін подовжили на рік: міністр оборони Резніков підписав наказ про відтермінування взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року.

Зрештою, військовий облік вирішили зробити добровільним для жінок, які придатні за станом здоров'я і віком.