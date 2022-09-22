У Карпатах зійшла перша лавина: рятувальники показали відео

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
18234
22 вересня 2022

У Карпатах 21 вересня зафіксували першу лавину.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Закарпатській області

"Такого ще не було, аби у вересні в Українських Карпатах зійшла лавина", – зазначили рятувальники. 

Реклама:

Також жартома запитали, чи варто оголошувати новий лавинонебезпечний сезон відкритим. 

У Закарпатському ДСНС також нагадали, що погодні умови в горах зараз є зимовими: температура нижче нуля, падає сніг, місцями – хуртовини.

Нагадаємо, що сніг у Карпатах цьогоріч випав 14 вересня.

А за кілька днів рятувальники повідомили, що снігу на вершині Чорногорського хребта на горі Піп Іван намело вже вище коліна. Через негоду їм також довелось спустити з гір пару киян, які не змогли продовжити похід.

Читайте також: Народився у сорочці: на Закарпатті чоловік вижив після падіння з 80 метрів у горах

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 5166
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3117
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3328
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат