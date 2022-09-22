У Карпатах зійшла перша лавина: рятувальники показали відео

У Карпатах 21 вересня зафіксували першу лавину.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Закарпатській області

"Такого ще не було, аби у вересні в Українських Карпатах зійшла лавина", – зазначили рятувальники.

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Також жартома запитали, чи варто оголошувати новий лавинонебезпечний сезон відкритим.

У Закарпатському ДСНС також нагадали, що погодні умови в горах зараз є зимовими: температура нижче нуля, падає сніг, місцями – хуртовини.

Нагадаємо, що сніг у Карпатах цьогоріч випав 14 вересня.

А за кілька днів рятувальники повідомили, що снігу на вершині Чорногорського хребта на горі Піп Іван намело вже вище коліна. Через негоду їм також довелось спустити з гір пару киян, які не змогли продовжити похід.

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