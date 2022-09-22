У Карпатах зійшла перша лавина: рятувальники показали відео

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
16115
22 вересня 2022

У Карпатах 21 вересня зафіксували першу лавину.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Закарпатській області

"Такого ще не було, аби у вересні в Українських Карпатах зійшла лавина", – зазначили рятувальники. 

Також жартома запитали, чи варто оголошувати новий лавинонебезпечний сезон відкритим. 

У Закарпатському ДСНС також нагадали, що погодні умови в горах зараз є зимовими: температура нижче нуля, падає сніг, місцями – хуртовини.

Нагадаємо, що сніг у Карпатах цьогоріч випав 14 вересня.

А за кілька днів рятувальники повідомили, що снігу на вершині Чорногорського хребта на горі Піп Іван намело вже вище коліна. Через негоду їм також довелось спустити з гір пару киян, які не змогли продовжити похід.

Читайте також: Народився у сорочці: на Закарпатті чоловік вижив після падіння з 80 метрів у горах


Реклама:


 1831
Суспільство

Київські хащі: що приховують зелені зони столиці

Джонатон Торнбулл
 2186
Суспільство

Білий, чорний та безбарвний: як сіль, вугілля і газ визначали долю українського сходу

Катерина Яковленко
 22120
КУЛЬТУРА

Українофоб чи геній? Які погляди мав Булгаков, що не так із його культом і як вчинити з музеєм у Києві

Олена Барсукова
Реклама:

Головне на сайті


Суспільство

Київські хащі: що приховують зелені зони столиці

Джонатон Торнбулл
Як отримати або відновити статус інвалідності під час війни? Відповідь МОЗ
Її місце – в музеї: одеські депутати пропонують "перенести" пам'ятник Катерині II
Коли стане безпечно ходити в ліс на Київщині: прогноз ДСНС
Pfizer надасть до 6 млн курсів таблеток проти COVID-19 132 країнам світу
В Україні втретє діагностували віспу мавп
Суспільство

Білий, чорний та безбарвний: як сіль, вугілля і газ визначали долю українського сходу

Катерина Яковленко
КУЛЬТУРА

Українофоб чи геній? Які погляди мав Булгаков, що не так із його культом і як вчинити з музеєм у Києві

Олена Барсукова