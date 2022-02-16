Українські полярники показали дельфінів, які гойдались на хвилях поблизу криголама. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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16 лютого 2022

Команда українського криголаму "Ноосфера", яка прямує до Антарктиди, зафіксувала на Канарських островах десятки дельфінів, які гойдалися на хвилях.

Дослідники стали свідками рідкісного явища на шляху в порт Лас-Пальмас в Атлантиці, повідомляють у Національному арктичному науковому центрі.

"Десятки дельфінів припливли погойдатися на хвилях, які створювало судно, рухаючись вперед", – кажуть науковці.

За попередніми оцінками, це були продельфіни великолобі (Stenella frontalis).

Вони зустрічаються тільки в Атлантичному океані, від південної Бразилії до США (Нова Англія) на заході, і до узбережжя Африки на сході. Зазвичай дельфіни мешкають на континентальному шельфі, в межах 250-350 км від узбережжя.

По дорозі з Чилі в Антарктиду команда "Ноосфери" планує не тільки милуватися дельфінами, а й взяти їх на облік та провести фотоідентифікацію китоподібних за їхніми хвостами.

Як раніше повідомляли у НАНЦ, завдяки українським науковицям міжнародний реєстр горбатих китів в одному з районів Південного океану збільшився майже в 15 разів.

Зокрема, біологині Карина Вишнякова та Юлія Іванчикова робили фотоідентифікацію китів. Хвости цих тварин мають унікальний візерунок, немов відбитки пальців людини.

Дослідниці годинами стояли на палубі й вдивлялися в хвилі океану, щоб "ловити" на фото китові хвости. За експедицію Юля та Каріна назбирали понад 300 унікальних світлин.

В травні 2021 року до антарктичної станції "Академік Вернадський" приплили одразу 2 кити-горбачі.

Нагадаємо, криголам "Ноосфера" держава придбала за проханням науковців з антарктичної станції "Академік Вернадський". У січні 2022 року він здіснив свій перший рейс до Антарктиди.

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