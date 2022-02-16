Українські полярники показали дельфінів, які гойдались на хвилях поблизу криголама. ВІДЕО

Команда українського криголаму "Ноосфера", яка прямує до Антарктиди, зафіксувала на Канарських островах десятки дельфінів, які гойдалися на хвилях.

Дослідники стали свідками рідкісного явища на шляху в порт Лас-Пальмас в Атлантиці, повідомляють у Національному арктичному науковому центрі.

"Десятки дельфінів припливли погойдатися на хвилях, які створювало судно, рухаючись вперед", – кажуть науковці.

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За попередніми оцінками, це були продельфіни великолобі (Stenella frontalis).

Вони зустрічаються тільки в Атлантичному океані, від південної Бразилії до США (Нова Англія) на заході, і до узбережжя Африки на сході. Зазвичай дельфіни мешкають на континентальному шельфі, в межах 250-350 км від узбережжя.

По дорозі з Чилі в Антарктиду команда "Ноосфери" планує не тільки милуватися дельфінами, а й взяти їх на облік та провести фотоідентифікацію китоподібних за їхніми хвостами.

Як раніше повідомляли у НАНЦ, завдяки українським науковицям міжнародний реєстр горбатих китів в одному з районів Південного океану збільшився майже в 15 разів.

Зокрема, біологині Карина Вишнякова та Юлія Іванчикова робили фотоідентифікацію китів. Хвости цих тварин мають унікальний візерунок, немов відбитки пальців людини.

Дослідниці годинами стояли на палубі й вдивлялися в хвилі океану, щоб "ловити" на фото китові хвости. За експедицію Юля та Каріна назбирали понад 300 унікальних світлин.

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В травні 2021 року до антарктичної станції "Академік Вернадський" приплили одразу 2 кити-горбачі.

Нагадаємо, криголам "Ноосфера" держава придбала за проханням науковців з антарктичної станції "Академік Вернадський". У січні 2022 року він здіснив свій перший рейс до Антарктиди.

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