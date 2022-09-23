"Продовжуємо боротьбу". Захисник Маріуполя "Орест" опублікував перший пост після звільнення з полону

Захисник Маріуполя та фотограф "Азовсталі" Дмитро Козацький з позивним "Орест" вперше прокоментував звільнення з російського полону.

Він опублікував фото в Instagram з написом "Якщо ми повернемось", де слово "якщо" – перекреслене й замінене на "коли".

"Фраза, яку ми постійно виправляли в розмовах одне з одним в полоні.

Дякую всім за привітання, за слова підтримки", – написав військовий.

Фото: kztsky/Instagram

"За чотири місяці я завжди був впевнений, що українці про нас не забувають і кричать на весь світ, навіть без зв‘язку і новин відчувалась підтримка найсміливішого, найкращого народу в світі.

Я щасливий, що нарешті можу обійняти своїх найрідніших і дякую всім, хто зробив цей обмін можливим", – розповів Дмитро.

Найболючіше, що багато побратимів вже ніколи не побачать своїх сімей після російського теракту в Оленівці, додав він.

Дмитро Козацький закликав докладати зусилля, щоб ті, хто залишилися в полоні, повернулися додому найближчим часом.

"Тільки тоді я буду щасливий в повній мірі. Я вдома – в Україні! Продовжуємо боротьбу далі", – завершив Дмитро.

Раніше фотографію "Ореста" і "Пташки" (Катерини Поліщук) опублікувала його сестра Даша.

Дмитро Козацький закликав докладати зусилля, щоб ті, хто залишилися в полоні, повернулися додому

Нагадаємо, Дмитро Козацький з позивним "Орест" разом із побратимами боронив Маріуполь до виходу з території меткомбінату.

Він є автором легендарних відео та фотографій з "Азовсталі", які отримували нагороди на фотоконкурсах.

21 вересня Україна повернула з російського полону частину захисників Маріуполя, зокрема військових "Азова".

З полону ворога вдалося звільнити 215 захисників України.

Дмитро Козацький з мамою та сестрою

Зокрема, повернулись 5 командирів: Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Вони до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекторатом Ердогана.

Серед звільнених також є "азовці" Микола Кущ "Фрост" і Костянтин Нікітенко "Фокс", яким погрожували стратою, і Давид Касаткін "Хімік", про смерть якого брехали росіяни.

Обміняли також парамедикиню "Пташку" з Азовсталі, відео з "допитом" якої опублікували за тиждень до цього.