Майбутні лідери: українських школярів запрошують навчатись у США протягом року

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 вересня 2022

Українських школярів запрошують взяти участь у програмі обміну майбутніх лідерів у США.

Програму організовують Американські ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils), розповідають в Міністерстві освіти і науки України.

Програма обміну майбутніх лідерів Future Leaders Exchange Program (FLEX) фінансується урядом США.

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Зокрема за програмою школярам надають стипендії, за рахунок яких можна подорожувати і навчатись в США, а також проживати в американській родині протягом одного академічного року.

Фото: Rawpixel/Depositphotos

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Конкурс на участь у програмі FLEX є безплатним та відкритим для охочих.

Відбір учасників вже стартував, восени 2022 року FLEX проходитиме тестування в онлайн-форматі на 2023/2024 навчальний рік.

Учасниками можуть стати учні, які:

  • є громадянами України і можуть отримати закордонний паспорт. Подаватись можуть і діти, які тимчасово проживають в інших країнах через війну;
  • мають бути зарахованими та відвідувати шкільні заняття в Україні або закордоном;
  • школярі від 01.01.2006 до 15.07.2008 року народження, або ж 15.02.2005 до 15.07.2008 для учнів з особливими потребами;
  • навчаються в 8, 9 або 10 класах школи;
  • учні, які мають відмінні або хороші оцінки;
  • добре володіють англійською і можуть продемонструвати знання при відборі;
  • мають відповідати вимогам візи J-1, яка призначена для програм обміну.

Учасник конкурсу не мав перебувати у США більш ніж 3 місяці впродовж останніх 5 років.

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Конкурсний відбір на програму проходитиме у три етапи з вересня до грудня у форматі онлайн:

  • І тур – формування аплікаційної форми та написання трьох невеликих творів англійською мовою протягом 10 днів з моменту подання заявки. Аплікаційна форма доступна з 2 вересня до 13 жовтня 2022 року на сайті.
  • ІІ тур – складання письмового тесту з англійської мови.
  • ІІІ тур – заповнення анкети, написання творів англійською мовою, співбесіда з кожним учасником та стандартизований тест з англійської мови.

Після проходження ІІІ-го туру учасники будуть запрошені до участі у програмі офісом American Councils у Києві.

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