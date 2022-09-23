До 300-річчя: Укрпошта випустила марку, присвячену Григорію Сковороді

Укрпошта випустила в продаж колекційний блок марок, присвячених 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди.
Спецпогашення відбулось одразу в трьох місцях: в Нью-Йорку (США), Києві та Сковородинівці, повідомили в Міністерстві культури України.
Процедура спецпогашення передбачає встановлення на марці спеціального штемпеля, який надає їй колекційної цінності.
На одній поштовій марці поштового блоку художники-графіки відтворили малюнок Сковороди – фонтан "Нерівна всім рівність".
|Марка, присвячена Сковороді. Фото: Укрпошта
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Цей фонтан було зображено на банкнотах УНР в 500 гривень, які були в обігу в 1918-1920 роках.
На другій марці блоку зображено портрет Сковороди, а на полях блоку – факсиміле філософа та зображення янголів.
У Нью-Йорку пам'ятні відбитки штемпеля "перший день" на конверті та марці поставила перша леді Олена Зеленська.
У названому на честь філософа селі Сковородинівка, в якому він перебував 4 роки, штемпель ставив міністр культури Олександр Ткаченко.
Кошти з продажу цього випуску марок Укрпошта передасть на оновлення музею Сковороди, який постраждав від російських обстрілів.
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