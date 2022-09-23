До 300-річчя: Укрпошта випустила марку, присвячену Григорію Сковороді

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 вересня 2022

Укрпошта випустила в продаж колекційний блок марок, присвячених 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди.

Спецпогашення відбулось одразу в трьох місцях: в Нью-Йорку (США), Києві та Сковородинівці, повідомили в Міністерстві культури України.

Процедура спецпогашення передбачає встановлення на марці спеціального штемпеля, який надає їй колекційної цінності.

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На одній поштовій марці поштового блоку художники-графіки відтворили малюнок Сковороди – фонтан "Нерівна всім рівність".

Марка, присвячена Сковороді. Фото: Укрпошта

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Цей фонтан було зображено на банкнотах УНР в 500 гривень, які були в обігу в 1918-1920 роках.

На другій марці блоку  зображено портрет Сковороди, а на полях блоку – факсиміле філософа та зображення янголів.

У Нью-Йорку пам'ятні відбитки штемпеля "перший день" на конверті та марці поставила перша леді Олена Зеленська.

У названому на честь філософа селі Сковородинівка, в якому він перебував 4 роки, штемпель ставив міністр культури Олександр Ткаченко.

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Кошти з продажу цього випуску марок Укрпошта передасть на оновлення музею Сковороди, який постраждав від російських обстрілів.

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