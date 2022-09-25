Звільнена з полону РФ вагітна медикиня Мамонова стала мамою

Звільнена з російського полону на 9-му місяці вагітності військова медикиня і захисниця "Азовсталі" Мар'яна Мамонова у ніч на 25 вересня народила дівчинку.

Про це повідомляє міський голова Рівного Олександр Третяк у Telegram.

За його даними, донька Мар'яни народилася з вагою 3250 грамів та зростом у 57 сантиметрів.

"Мар'яна Мамонова, медик, полонена, яка цього тижня повернулась додому, народила донечку", – написав Третяк.

Звільнена з полону медикиня Мар'яна Мамонова стала мамою. Фото з Telegram-каналу Олександра Третяка

Інших деталей наразі невідомо, проте, як розповіла місцевому виданню генеральна директорка КП "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства" Ірина Горавська, мама та немовля перебувають у задовільному стані.

Про свою вагітність жінка дізналася уже тоді, коли тривала повномасштабна війна. На той час вона перебувала у Маріуполі.

Як розповіла "УП.Життя" сестра Мар'яни Оксана, стать майбутньої дитини медикиня дізнаватися не хотіла, щоб "самій собі зробити сюрприз".

Нагадаємо, військова медикиня Мар'яна Мамонова потрапила у полон 4 квітня. Її разом з іншими 214-ма полоненими звільнили 21 вересня, обмінявши на Віктора Медведчука і російських військових.