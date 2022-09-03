Відновлюють зруйновані росіянами школи: український благодійний фонд шукає меценатів

Благодійний фонд savED шукає меценатів для відновлення й удосконалення зруйнованих росіянами закладів освіти.

За пів року в Україні 216 шкіл було зруйновано повністю, а 391 – пошкоджено.

Загалом більше ніж 177 тисяч дітей з початком навчального року мають обмежений доступ до освіти.

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Для цього фонд savED хоче зібрати кошти та шукає партнерів, меценатів та благодійні фонди, зокрема в США, Канаді та Великій Британії.

Зруйнована школа №18 Чернігова

"Ми розуміємо, що в умовах війни і потреб фінансування збройних сил держава не справиться із цим завданням самотужки, тому створюємо благодійний фонд, щоб звернутись про допомогу до міжнародних фондів, освітянської спільноти світу та простих людей, яким небайдужа Україна" – зазначила співзасновниця фонду та ексміністерка освіти і науки Анна Новосад.

Благодійний фонд планує відновлювати освітні заклади на всій території України, однак розпочинає свою діяльність із Чернігова – північного форпосту столиці, який своєю стійкістю та ціною життів своїх мешканців унеможливив подальший наступ на Київ.

З 34 шкіл Чернігова 25 зазнали серйозних ушкоджень, 2 школи зруйновані повністю, а 37 з 52 дитячих садочків Чернігова зазнали ушкоджень.

На відновлення освітньої інфраструктури у Чернігові необхідно 80 мільйонів доларів.

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Пошкоджена чернігівська школа №29

"Після Революції Гідності громадські організації допомогли запустити і впровадити найважливіші реформи, а сьогодні нам всім треба об’єднатись, щоб стати партнером держави для відбудови країни і не просто повернути дітям школи, а й здійснити реновацію освітнього простору, дати дітям більше, ніж ту саму школу з відновленими вікнами і свіжопофарбованими стінами" – зазначила співзасновниця saED та керівниця ГО GoGlobal Оксана Нечипоренко.

Дізнатись більше про благодійний фонд savED та долучитись до відновлення українських закладів освіти можна на сайті.