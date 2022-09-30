"Дітей через "Дію" роздавати не будемо": омбудсменка пояснила, чи змінилася процедура усиновлення

В Україні не спростили процедуру всиновлення дітей, однак тепер заявки на усиновлення можна подавати у додатку "Дія".

Про це заявила Уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук в інтерв’ю "Укрінформ".

"Одразу хочу сказати, що процедура усиновлення жодним чином не спростилась, взагалі! Отримую різні повідомлення, багато хто хвилюється, що нібито ми цифровізували усиновлення і будемо "роздавати" через "Дію" дітей", – каже вона.

За словами Герасимчук, процедуру усиновлення спростити не можливо, бо не можна викинути чи замінити ані один із пунктів.

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Однак тепер через "Дію" можна не тільки подати заявку на усиновлення, а й записатися на першу консультацію з приводу усиновлення онлайн або офлайн.

"Раніше для цього треба було прийти у службу в справах дітей, домовитися про зустріч, потім прийти на консультацію фізично, тепер можна це зробити у будь-який зручний час", – говорить Уповноважена.

У "Дії" також можна згенерувати документи для отримання статусу кандидата на усиновлення.

"Тобто не треба йти в надцять інституцій, щоб узяти цей папірець в одному місці, інший – в другому, а ще інший – у третьому", – каже Дарія Герасимчук.

Через "Дію" також можна завантажити довідки з психоневрологічного чи наркологічного диспансерів, і надіслати пакет документів на кандидатство.

Служба у справах дітей має обробити їх за п’ять днів.

Потім потенційному кандидатові-усиновлювачу має надійти запрошення на співбесіду, яка відбудеться очно.

Після цього люди, які хочуть всиновити дитину, мають пройти навчання, частково також очно, а частково з допомогою вебінарів з тренерами.

"Саме ці процедурні моменти тепер цифровізовано, решта лишається, як було", – зазначає Дар’я Герасимчук.

Якщо ж людина має бажання зібрати документи і віднести їх у службу у справах дітей самостійно, без допомоги "Дії", у неї є таке право.

"Усиновлення - дуже серйозний і відповідальний процес, дітей не можна роздати направо-наліво. Тому послуга у "Дії" не спрощує саму процедуру, а лиш полегшує її окремі етапи", – говорить Уповноважена.

За словами Дарії Герасимчук, в Україні з початку війни станом на 31 серпня було усиновлено 479 дітей-сиріт та тих, які позбавлені батьківського піклування. На обліку кандидатів в усиновлювачі нині перебуває 1252 людини.

Нагадаємо, всиновити дітей в Україні з початку війни було неможливо.