Сорочку НАТО вишило мені: як українці реагують на інформаційно насичений день

Яна Осадча журналіст
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30 вересня 2022

Останній день вересня видався дуже багатий на новини.

Анексія РФ тимчасово окупованих російських територій, звернення Путіна, оточення росіян під Лиманом, заява Зеленського про подачу заявки у НАТО і дипломатична відповідь Північно-Атлантичного Альянсу.

Всі ці події надихнули українців на меми і дотепні дописи.

Коментувати виступ Путіна, який вирішив, зокрема, рятувати світ від гендера та операцій по зміні статі, у деяких дописувачів просто не було сил.

 
 

Не кожен день Україна подає заявки у НАТО.

 

День дійсно видався інформаційно насиченим.

 

Коротко про анексію.

 

Не зважаючи на дипломатичну відповідь керівника альянсу, українці вже готові віддати ділянку під добру справу. І написати вірші.

 
 Ілюстрація: @pure_purple_J

Тим часом на Донеччині.

 Ілюстрація: Наталія Бушковська

Однак 30 вересня принесло і трагічні події, зокрема, загибель мирних мешканців у Запоріжжі. Утім, українці не падають духом і вірять, що Перемога скоро!

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