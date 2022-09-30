Сорочку НАТО вишило мені: як українці реагують на інформаційно насичений день

Останній день вересня видався дуже багатий на новини.

Анексія РФ тимчасово окупованих російських територій, звернення Путіна, оточення росіян під Лиманом, заява Зеленського про подачу заявки у НАТО і дипломатична відповідь Північно-Атлантичного Альянсу.

Всі ці події надихнули українців на меми і дотепні дописи.

Коментувати виступ Путіна, який вирішив, зокрема, рятувати світ від гендера та операцій по зміні статі, у деяких дописувачів просто не було сил.

Не кожен день Україна подає заявки у НАТО.

День дійсно видався інформаційно насиченим.

Коротко про анексію.

Не зважаючи на дипломатичну відповідь керівника альянсу, українці вже готові віддати ділянку під добру справу. І написати вірші.

Хтось у НАТО вступив, хтось вляпався, а Україна, я так розумію, робитиме отак: pic.twitter.com/WpFtf4sEVG — Iaroslava S. (@pocketful_of) September 30, 2022

Тим часом на Донеччині.





Ілюстрація: Наталія Бушковська

Однак 30 вересня принесло і трагічні події, зокрема, загибель мирних мешканців у Запоріжжі. Утім, українці не падають духом і вірять, що Перемога скоро!