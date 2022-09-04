Зеленський відповів на петицію про легалізацію порно

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 вересня 2022

Президент відповів на електрону петицію "Про легалізацію еротики та порно на території України", яку підписали.

Він передав повноваження вивчити це питання прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, йдеться на сайті електронних звернень.

Зеленський послався на Закон України "Про захист суспільної моралі" як основний, що регулює виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру.

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Проте він зауважив, що питання легалізації порнографії регулюється іншим органом влади:

"Відповідно до Закону, Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері", – пояснив президент.

 Фото: Zerbor  / Depositphotos

Тому він перенаправив питання, яке підняв автор петиції, до прем’єр-міністра. Він має оцінити компетенції та відповісти автору петиції.

Нагадаємо, Тарас Сіромський, створив звернення 4 липня. Автор петиції аргументує звернення тим, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність.

За 38 днів вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів, щоб документ розглянув президент.

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