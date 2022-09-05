У Харкові ДСНС врятувала кошеня від пожежі внаслідок ракетного удару

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 вересня 2022

У Харкові надзвичайники врятували кошеня під час ліквідації вогню, який охопив 2200 квадратних метрів у Київському районі.

Пожежа сталася внаслідок ракетного удару росіян по ресторанно-готельному комплексу.

Відео порятунку опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

На записі видно, як рятувальники виносять тварину і намагаються привести до тями.

Врятоване кошеня передали волонтерам – тварині будуть лікувати лапку.

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"Герої нашого часу . Захищають, працюють, рятують, лікують…

А котику бажаємо найскорішого одужання", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, раніше харківські поліціянти прихистили кота Осю, врятованого з Північної Салтівки – району, який найбільше постраждав від російських обстрілів.

Також у Мощуні на Київщині зоозахисники врятували кота з кульовими пораненнями.

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