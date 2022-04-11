Чи можуть звільнити з роботи через виїзд за кордон без попередження?

Якщо працівник без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану в Україні, роботодавець не має права його звільнити.

Державна служба України з питань праці наголошує, що звільнення працівників має відбуватися за процедурами, передбаченими чинним законодавством.

Якщо громадянин не з'являється на робочому місці й не виконує свої професійні обов'язки в умовах війни, то такий факт не може розглядатися як прогул без поважної причини.

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Підставою для звільнення – і за власним бажання, і за угодою сторін – є заява працівника.

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"Рекомендуємо за відсутності заяви працівника про звільнення, не вирішувати питання щодо звільнення працівника до закінчення бойових дій", – наголосили у Держслужбі з питань праці.

При цьому у табелі обліку робочого часу роботодавцям радять проставляти позначку "інші причини відсутності" або трудовий договір із таким працівником може бути призупинений.

Водночас, підстав для збереження заробітної плати на період перебування працівника за кордоном – немає. Тому, у разі необхідності, роботодавець може тимчасово прийняти на його місце іншого працівника на умовах строкового трудового договору.

Раніше Міністерство освіти і науки застерегло роботодавців від примусового звільнення педагогів.

Працівникові можуть надати відпустку лише за добровільним бажанням або його можуть звільнити відповідно до вимог трудового законодавства.

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