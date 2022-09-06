На честь "Привидів Києва": у Василькові назвали три вулиці іменами українських пілотів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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6 вересня 2022

У Василькові в Київській області три вулиці назвали на честь українських пілотів, які боронили небо України від російських окупантів.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Центр".

"Васильківські пілоти, їх не дарма назвали "Привидами Києва".

Вони перші хвилини повномасштабного вторгнення російських військ на нашу територію прийняли на себе вогонь", – йдеться в повідомленні.

Фото: Повітряне командуванні "Центр"

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Вулиці назвуть іменами льотчиків В'ячеслава Єрка та Олександра Бринжали, які загинули і посмертно отримали звання Героїв України.

Ще одну вулицю перейменують на честь легендарної 40 бригади тактичної авіації, яка має назву "Вартових неба".

Окрім цього, у місті назвали вулицю ім’ям Дмитра Гончаренка, активіста Євромайдану та волонтера з Василькова, якого у 2014 році розстріляли російські бойовики під час відступу із Сєвєродонецька.

Нагадаємо, на Хмельниччині у селищі міського типу Стара Синява назвали вулицю на честь Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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