Російські окупанти в Україні вбили 383 дитини, понад 742 – поранили

Станом на ранок 8 вересня понад 1125 українських дітей постраждали внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули.

Також понад 742 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – кажуть у відомстві.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 389, Харківській – 205, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Скільки дітей загинули, були поранені чи викрадені росіянами під час війни. Фото: Офіс Генпрокурора

7420 дітей були депортовані з України. Водночас 55 – вдалося повернути назад.

За даними Національної поліції, з початку війни вдалося відшукати 5469 зниклих дітей.

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Також внаслідок бомбардування та обстрілів російськими окупантами було пошкоджено 2472 заклади освіти.

З них 289 – зруйновані повністю.

Нагадаємо, поділитися інформацією про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Повідомити або знайти інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України, можна на платформі childrenofwar.gov.ua.