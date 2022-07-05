Україна повернула 44 дитини, яких незаконно вивезли до РФ та на окуповані території – Мінреінтеграції

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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5 липня 2022

У червні на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли до Росії та на тимчасово окуповані території.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як розповіли у відомстві, більшість із цих дітей – сироти або позбавлені батьківського піклування.

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"Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як слід поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ", повідомляють у Мінреінтеграції.

 Фото: halfpoint/Depositphotos

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Також Кабінет міністрів розробляє зміни до механізму усиновлення дітей в умовах воєнного стану, адже наразі ця процедура в Україні є неможливою

Однак в Україні запустили чат-бот "Дитина не сама", за допомогою якого можна повідомити про свою готовність тимчасово прихистити дитину в свою родину.

Детальніше про те, як діти живуть у тимчасових родинах, можна прочитати у матеріалі: "Якщо мати не знайдеться, ми його усиновимо". Історії дітей, які знаходять тимчасові родини під час війни

Нагадаємо, уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук повідомляла, що до кінця серпня у додатку "Дія" з'явиться послуга "усиновлення", що покликано спростити цей процес. 

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