Українці можуть показувати і шерити паспорт через "Дію" в органах ДРАЦС

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 вересня 2022

Відтепер у застосунку "Дія" можна шерити внутрішній та закордонний цифровий паспорт для державних органів реєстрації актів цивільного стану.

Під час замовлення та отримання адмінпослуг українці можуть показати електронний паспорт у "Дії" та поділитися цифровою копією документа.

Нову функцію запровадило Міністерство цифрової трансформації спільно з Мін'юстом.

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Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.

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 Фото: lodtrk.gmail.com/Depositphotos

Щоб поділитися копією е-паспорта, необхідно:

  • відкрити паспорт у застосунку Дія;
  • натиснути на нього та обрати штрихкод;
  • працівник може відсканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
  • підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.

Цифрова копія паспорта з е-підписом "Дії" передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. 

Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції – підтвердження особи та отримання необхідних копій. 

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"Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних", – кажуть у Мінцифрі.

Нагадаємо, також українці можуть подати заяву на шлюб у "Дії".

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