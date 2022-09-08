Українці можуть показувати і шерити паспорт через "Дію" в органах ДРАЦС

Відтепер у застосунку "Дія" можна шерити внутрішній та закордонний цифровий паспорт для державних органів реєстрації актів цивільного стану.

Під час замовлення та отримання адмінпослуг українці можуть показати електронний паспорт у "Дії" та поділитися цифровою копією документа.

Нову функцію запровадило Міністерство цифрової трансформації спільно з Мін'юстом.

Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.

Щоб поділитися копією е-паспорта, необхідно:

відкрити паспорт у застосунку Дія;

натиснути на нього та обрати штрихкод;

працівник може відсканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.

Цифрова копія паспорта з е-підписом "Дії" передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції – підтвердження особи та отримання необхідних копій.

"Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних", – кажуть у Мінцифрі.

Нагадаємо, також українці можуть подати заяву на шлюб у "Дії".