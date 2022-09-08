Українці можуть показувати і шерити паспорт через "Дію" в органах ДРАЦС

Відтепер у застосунку "Дія" можна шерити внутрішній та закордонний цифровий паспорт для державних органів реєстрації актів цивільного стану.
Під час замовлення та отримання адмінпослуг українці можуть показати електронний паспорт у "Дії" та поділитися цифровою копією документа.
Нову функцію запровадило Міністерство цифрової трансформації спільно з Мін'юстом.
Щоб скористатися послугою шерингу, необхідно оновити "Дію" до останньої версії.
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|Фото: lodtrk.gmail.com/Depositphotos
Щоб поділитися копією е-паспорта, необхідно:
- відкрити паспорт у застосунку Дія;
- натиснути на нього та обрати штрихкод;
- працівник може відсканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.
Цифрова копія паспорта з е-підписом "Дії" передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.
Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції – підтвердження особи та отримання необхідних копій.
"Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних", – кажуть у Мінцифрі.
Нагадаємо, також українці можуть подати заяву на шлюб у "Дії".
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