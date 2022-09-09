"ДСНС – спонсор інфаркту": як українці реагують на тестування екстрених сповіщень

Оновлено 09.09.2022

7 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій почала тестувати нову систему сповіщення, яка нажахала та одночасно розвеселила українців.

Протягом двох останніх днів українці спостерігали на телефонах страхітливе попередження на весь екран про екстрену небезпеку, утім із позначкою, що це тестування.

"Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено", – розповідали раніше в ДСНС.

Це призвело до кумедних реакцій в соцмережах, адже багатьох українців нові повідомлення ДСНС встигли налякати.

УП.Життя зробило добірку найкращих реакцій українців на екстрені сповіщення від ДСНС.

Фото: Євген Спірін

"В принципі, якщо не ходив в туалет, то сигнал сповіщень від ДСНС може в цьому допомогти", – пише журналіст Євген Спірін.

Фото: Іван Марунич

Фото: Olena Livinska

"Сміх-сміхом, але от уявіть – ви стоматолог, який спокійненько пиляє чийсь зуб, або хірург, який щось зосереджено ріже, або мама, яка лиш вклала дитину спати, і тут "тестове оповіщення ДСНС", – каже біологиня Olena Livinska.

Фото: Наталія Бушковська

Фото: Сергій Панасюк

"ДСНС – спонсор інфаркту, ледве не потрапив на аудієнцію до Королеви", – жартує користувач Сергій Панасюк.

Фото: Інститут Масової Інформації

Фото: Memagram

"Кажуть, що пес Патрон почув тестовий звук ДСНС, і на одну міну стало більше", – жартують у мемі від Memagram.

Зі свого боку ДСНС попросили українців поставитись із розумінням до тестових сповіщень, адже це допоможе налагодити систему для швидких повідомлень про небезпеку.

Тестування продовжуються у співпраці з найбільшими мобільними операторами України: Київстар, Vodafone та lifecell.

"Це поширена практика у багатьох країнах Євросоюзу – оперативно попереджати суспільство про небезпеку, шляхом розсилки інформаційних повідомлень абонентам", – йдеться в повідомленні.

Після завершення тестування у ДСНС обіцяють відправляти екстрені сповіщення лише у разі реальних загроз.