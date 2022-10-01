Жінка з Балаклії, яка пригощала оладками ЗСУ, розповіла про звільнення міста

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
24766
1 жовтня 2022

Жінка, яка пригощала оладками українських військових під час звільнення міста, спершу почула українську мову від солдатів.

А тоді – побачила блакитні стрічки на руках, розповіла для Суспільного.

Відома на всю країну господиня з великим серцем – 65-річна Наталія Кривуля.

Реклама:

Вона провела у підвалі пів року, допоки її рідне місто було в окупації.

 Фото: Суспільне

Ранок та день визволення Балаклії теж була в укритті. Тоді піднялася з зятем у квартиру на 3 поверх.

"Він дивиться у вікно і каже: "А ну тихо! Чуєш, українська мова!" Я кажу: "Де?" Пішли на балкон, я виглядаю, а внизу четверо стоять, на рукаві блакитні стрічки. Я кажу: "Ой, мабуть, наші. Не перевдягнуті ж росіяни?" – згадує Наталія.

Радісні новини жінка із зятем "принесли" у підвал, але люди спершу не повірили. 

Коли обстріли стихли, піднялись зі сховища – побачили підтвердження. 

"Тоді все у душі колотилося, не вірилося, що ми вільні, аж легше дихати стало!" – говорить Наталія.

Реклама:

Того ранку на вогнищі готували кашу і оладки на кефірі. Наталія каже, що запропонувати хлопцям нічого такого не було, тому запропонувала оладки.

Читайте також: Ніс пораненого побратима на собі: історія далекобійника, який став стрільцем в ЗСУ


Реклама:


Реклама:
 5477
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3305
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3342
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат