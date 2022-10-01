Жінка з Балаклії, яка пригощала оладками ЗСУ, розповіла про звільнення міста

Жінка, яка пригощала оладками українських військових під час звільнення міста, спершу почула українську мову від солдатів.

А тоді – побачила блакитні стрічки на руках, розповіла для Суспільного.

Відома на всю країну господиня з великим серцем – 65-річна Наталія Кривуля.

Вона провела у підвалі пів року, допоки її рідне місто було в окупації.

Фото: Суспільне

Ранок та день визволення Балаклії теж була в укритті. Тоді піднялася з зятем у квартиру на 3 поверх.

"Він дивиться у вікно і каже: "А ну тихо! Чуєш, українська мова!" Я кажу: "Де?" Пішли на балкон, я виглядаю, а внизу четверо стоять, на рукаві блакитні стрічки. Я кажу: "Ой, мабуть, наші. Не перевдягнуті ж росіяни?" – згадує Наталія.

Радісні новини жінка із зятем "принесли" у підвал, але люди спершу не повірили.

Коли обстріли стихли, піднялись зі сховища – побачили підтвердження.

"Тоді все у душі колотилося, не вірилося, що ми вільні, аж легше дихати стало!" – говорить Наталія.

Того ранку на вогнищі готували кашу і оладки на кефірі. Наталія каже, що запропонувати хлопцям нічого такого не було, тому запропонувала оладки.