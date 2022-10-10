Назвали список культурних об'єктів Києва, які постраждали від російських бомбардувань. ФОТО

Під час масованого ракетного обстрілу Росією 10 жовтня постраждали культурні та освітні та наукові об’єкти, розташовані у центрі Києва.
Про це повідомили в Українському центрі розвитку музейної справи.
Пошкоджень зазнали будівлі:
- Київського національного університету імені Тараса Шевченка (червоний корпус і корпус Інституту філології);
- Наукової бібліотеки імені Максимовича;
- Інституту літератури НАН України;
- Інституту археографії НАН України;
- Національної філармонії;
- Будинку Центральної ради, в якому розміщені Педагогічний музей України та Музей української революції 1917-1921 рр.
|Червоний корпус КНУ
Частково вибиті вікна у Національному музеї мистецтв Ханенків, Національному музеї Тараса Шевченка, Київській картинній галереї, Національному науково-дослідному реставраційному центрі, меморіальному музеї-квартирі Миколи Бажана та Павла Тичини, Національному науково-природничому музеї НАН України, Музеї історії міста Києва.
|Руйнування на кафедрі східнослов'янської філології (колишньої російської)
|Працівники та студенти, які були в будівлях чи поряд з ними, не зазнали ушкоджень
|Зруйновані інфраструктурні будівлі, серед яких провідний заклад вищої освіти України
Про збитки, нанесені росіянами освітнім об’єктам, повідомив і міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
"Безліч поранених, зруйновані інфраструктурні будівлі, серед яких провідний заклад вищої освіти України, будівля Національної академії наук, Київський міський будинок учителя та одне із приміщень Міністерства", – написав міністр.
|Центр кримськотатарської мови і літератури
Ректор Київського Національного університету імені Шевченка Володимир Бугров опублікував фото руйнувань, завданих закладу освіти.
"На щастя, працівники та студенти, які були в будівлях чи поряд з ними, не зазнали ушкоджень", – написав Бугров.
|" Україну й українців не здолати!"
У приміщенні вишу вибиті вікна, зруйновані фасади і аудиторії, також від обстрілів постраждав і Центр кримськотатарської мови і літератури.
Купол будинку вчителя у Києві також потрапив під обстріл.
Вирва від ракети на перехресті бульвару Шевченка і Володимирській у Києві. Пошкоджено купол Будинку вчителя— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 10, 2022
Фото: Сергій Нужненко, Радіо Свобода pic.twitter.com/Usr9Hc84Ve
Фото: Володимир Бугров
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