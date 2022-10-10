Назвали список культурних об'єктів Києва, які постраждали від російських бомбардувань. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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10 жовтня 2022

Під час масованого ракетного обстрілу Росією 10 жовтня постраждали культурні та освітні та наукові об’єкти, розташовані у центрі Києва.

Про це повідомили в Українському центрі розвитку музейної справи.

Пошкоджень зазнали будівлі:

  • Київського національного університету імені Тараса Шевченка (червоний корпус і корпус Інституту філології);
  • Наукової бібліотеки імені Максимовича;
  • Інституту літератури НАН України;
  • Інституту археографії НАН України;
  • Національної філармонії;
  • Будинку Центральної ради, в якому розміщені Педагогічний музей України та Музей української революції 1917-1921 рр.
 Червоний корпус КНУ

Частково вибиті вікна у Національному музеї мистецтв Ханенків, Національному музеї Тараса Шевченка, Київській картинній галереї, Національному науково-дослідному реставраційному центрі, меморіальному музеї-квартирі Миколи Бажана та Павла Тичини, Національному науково-природничому музеї НАН України, Музеї історії міста Києва.

 Руйнування на кафедрі східнослов'янської філології (колишньої російської) 
 Працівники та студенти, які були в будівлях чи поряд з ними, не зазнали ушкоджень
 Зруйновані інфраструктурні будівлі, серед яких провідний заклад вищої освіти України

Про збитки, нанесені росіянами освітнім об’єктам, повідомив і міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Безліч поранених, зруйновані інфраструктурні будівлі, серед яких провідний заклад вищої освіти України, будівля Національної академії наук, Київський міський будинок учителя та одне із приміщень Міністерства", – написав міністр.

 Центр кримськотатарської мови і літератури

Ректор Київського Національного університету імені Шевченка Володимир Бугров опублікував фото руйнувань, завданих закладу освіти.

"На щастя, працівники та студенти, які були в будівлях чи поряд з ними, не зазнали ушкоджень", – написав Бугров.

" Україну й українців не здолати!"

У приміщенні вишу вибиті вікна, зруйновані фасади і аудиторії, також від обстрілів постраждав і Центр кримськотатарської мови і літератури.

Купол будинку вчителя у Києві також потрапив під обстріл.

Фото: Володимир Бугров

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