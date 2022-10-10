На Київщині через обстріли росіян травмувався лев Берцель. ФОТО

Під час обстрілів Київщини постраждав лев Берцель, який тимчасово перебуває у Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової.

Про це повідомили у зоозахисній організації UAnimals.

Коли росіяни почали наносити ракетні удари по столиці, лев злякався гучних звуків. Тварина намагалася врятуватися і поранилася об вольєр.

"Росія дотягує свої брудні руки до кожного з нас: людей, домашніх та свійських тварин, диких звірів. Проте ми віримо, що це світове зло буде дуже скоро покаране", – кажуть в організації.

Коли росіяни почали наносити ракетні удари по столиці, лев злякався гучних звуків

Тварина намагалася врятуватися і поранилася об вольєр

Зооволонтери закликають допомогти тварині

З початку війни кількість підопічних притулку Наталії Попової збільшилася. Так, багато диких тварин було евакуйовано із прифронтових зон, їхні власники або покинули тварин, або не могли більше утримувати через фінансові складнощі.

Нагадаємо, до притулку "Домажир" на Львівщині доставили врятованого з-під обстрілів виснаженого ведмедя з Бахмута, якого покинули власники у замкненому вольєрі на подвір’ї свого будинку.