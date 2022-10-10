У Червоному Хресті спростовують інформацію про припинення роботи в Україні

У товаристві Червоного Хреста спростували інформацію про те, що організація нібито призупинила діяльність на території України.

У Червоному Хресті кажуть, що у зв'язку з ракетними атаками по містах України 10 жовтня вона працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим.

Повідомлення про закриття Червоного Хреста в Україні назвали фейком.

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"Партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей", – кажуть у Червоному Хресті.

Раніше Reuters опублікував інформацію про те, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста та щонайменше ще одна група допомоги призупинили свою польову роботу в Україні з міркувань безпеки 10 жовтня після того, як Росія обстріляла ракетами міста по всій Україні.

Радник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Андрій Круглашов уточнив, що йдеться про призупинення операційної діяльністі лише 10 жовтня.

"Що сьогодні нема поїздок в поля, роздачі продуктових наборів з огляду на безпекову ситуацію", – написав він.

Він також назвав фейком інформацію про те, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста припиняє діяльність в Україні.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста використовувати правильні терміни щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, називати події в Україні не "українською кризою", а війною.

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