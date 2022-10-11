Знущався та бив матір: киянину загрожує тюрма через домашнє насильство

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 жовтня 2022

Столичні поліцейські повідомили підозру чоловіку за домашнє насильство над матір’ю.

43-річний киянин психологічної знущався зі своєї 69-річної матері та вчиняв бійки з нею і її чоловіком, повідомили у поліції Києва.

Матір кривдника регулярно зверталася до поліції через домашнє насильство з боку сина.

За це йому регулярно виписували штрафи, однак на поведінку сина це не дуже вплинуло, знущання лише погіршувались.

Фото: ia__64/Depositphotos

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"Пенсіонерка скаржилась на свого 43-річного сина, який зловживає спиртними напоями, постійно лається, погрожує їй фізичною розправою та час від часу вчиняє бійку з нею та її чоловіком", – йдеться в повідомленні поліції.

На чоловіка навіть не подіяв припис про заборону контактувати з потерпілими, домашнє насильство продовжувалось.

Нині столичні слідчі відкрили проти сина кримінальну справу за ст. 126- Кримінального кодексу України.

За домашнє насильство йому загрожує покарання від 150 до 240 годин громадських робіт, арешт на строк до 6 місяців або ж до 5 років за ґратами.

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