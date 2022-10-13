"Злочин проти науки": від обстрілів РФ постраждала будівля Національного антарктичного центру у Києві

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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13 жовтня 2022

Унаслідок російських ракетних обстрілів 10 жовтня було пошкоджено офіс Національного антарктичного наукового центру.

Співробітники при цьому не постраждали, однак будівля потребує ремонту, повідомляють на Facebook-сторінці НАНЦ.

До будівлі працівники центру змогли потрапити лише сьогодні. Усі вікна в приміщення вибиті, шматки битого скла навіть врізалися в дерев'яні двері.

Внутрішні бетонні перегородки будівлі також постраждали, на них є тріщини, однак дані на серверах та унікальні паперові архіви вдалось зберегти.

Пошкоджена будівля Центру

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"Окремим болем стали розбиті групові портрети всіх українських антарктичних експедицій.

Як бачили наші гості, в кабінеті директора за традицією на стіні були групові фото всіх зимувальних команд – нині загалом 26. На щастя, це теж можна відновити", – повідомили у Центрі.

Розбиті рамки із фото команд експедицій

Співробітники НАНЦ на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" після цього надіслали колегам з інших станцій повідомлення про злочини не лише над цивільним населенням, але й проти науки.

Наразі співробітники центру продовжують працювати та готують наступну експедицію українських науковців, які відправляються на станцію "Вернадський".

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