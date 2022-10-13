Укрпошта випустить нові марки до Дня захисників та захисниць

Укрпошта до Дня захисників та захисниць України анонсувала випуск нових тематичних марок.

Їхнім гаслом є "Слава Збройним Силам України!" і вони будуть присвячені різним родам військ, повідомили на Facebook-сторінці Укрпошти.

"Висловлюємо безмірну вдячність ЗСУ по-поштовому, бо саме таким чином нам вдається найкраще", – сказали в Укрпошті.

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У компанії зазначили, що усі, хто придбають марки, допоможуть зібрати кошти для бійців на передовій, гроші з продажу передадуть саме їм.

Фото: Укрпошта

Один аркуш включатиме 6 марок, кожна з яких присвячена:

Десантно-штурмовим військам ЗСУ

Військово-морським силам ЗСУ;

Сухопутним військам ЗСУ;

Силам територіальної оборони ЗСУ;

Сили спеціальних операцій ЗСУ;

Повітряним силам ЗСУ.

Усього планується продати 1 мільйон таких аркушів, продаж стартує з 14 жовтня у відділеннях Укрпошти та онлайн.

Автором малюнків є художник Антон Хрупін, який відомий за поштовим випуском "Вільні. Незламні. Непереможні".

Окрім цього Укрпошта надрукувала 6 видів листівок та 6 видів конвертів з емблемами військ ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше Укрпошта відкрила передзамовлення на нові марки з Кримським мостом.