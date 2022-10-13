Укрпошта випустить нові марки до Дня захисників та захисниць

Укрпошта до Дня захисників та захисниць України анонсувала випуск нових тематичних марок.
Їхнім гаслом є "Слава Збройним Силам України!" і вони будуть присвячені різним родам військ, повідомили на Facebook-сторінці Укрпошти.
"Висловлюємо безмірну вдячність ЗСУ по-поштовому, бо саме таким чином нам вдається найкраще", – сказали в Укрпошті.
У компанії зазначили, що усі, хто придбають марки, допоможуть зібрати кошти для бійців на передовій, гроші з продажу передадуть саме їм.
|Фото: Укрпошта
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Один аркуш включатиме 6 марок, кожна з яких присвячена:
- Десантно-штурмовим військам ЗСУ
- Військово-морським силам ЗСУ;
- Сухопутним військам ЗСУ;
- Силам територіальної оборони ЗСУ;
- Сили спеціальних операцій ЗСУ;
- Повітряним силам ЗСУ.
Усього планується продати 1 мільйон таких аркушів, продаж стартує з 14 жовтня у відділеннях Укрпошти та онлайн.
Автором малюнків є художник Антон Хрупін, який відомий за поштовим випуском "Вільні. Незламні. Непереможні".
Окрім цього Укрпошта надрукувала 6 видів листівок та 6 видів конвертів з емблемами військ ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Укрпошта відкрила передзамовлення на нові марки з Кримським мостом.
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