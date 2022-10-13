NASA призначило нову дату запуску ракети на Місяць

Космічне агентство США NASA призначило нову дати запуску у випробувальний політ надпотужної ракети Space Launch System на Місяць в рамках місії "Артеміда".

Очікується, що запуск відбудеться 14 листопада, пише CNN.

У NASA переносили політ уже кілька разів. Вперше – 29 серпня через проблеми з двигуном, вдруге – 4 вересня через витік рідкого водню під час завантаження палива в базову ступінь ракети. Востаннє політ відклали у зв'язку із тропічним штормом "Ян", що переріс в ураган.

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Якщо у листопаді все пройде вдало, ракета доставить корабель "Оріон" без людей на борту на орбіту Місяця, а потім назад на Землю. На борту буде лише три манекени. У разі успіху це буде перша капсула, яка відправиться на Місяць після програми NASA Apollo 50 років тому.

Фото: Joel Kowsky/NASA

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У космічному агентстві планують, що випробувальний політ триватиме 25 днів і завершиться у Тихому океані 9 грудня.

Для транспортування Space Launch System та корабля на стартовий майданчик необхідна "мінімальна робота" – їх планують перевезти вже 4 листопада, зазначають в агентстві.

Space Launch System – найпотужніша ракета з будь-коли створених NASA. У разі успішності випробувального польоту, астронавти піднімуться на борт для наступного уже в 2024 році.

Загальна мета програми NASA "Артеміда" – повернути людей на Місяць вперше за півстоліття. Очікується, що ця місія має відновити місячну програму з висадки американських астронавтів на поверхню природного супутника Землі.

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