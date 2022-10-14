Для українок, які борються з раком грудей під час війни: відбудеться благодійний "рожевий забіг"

В Україні анонсували міжнародний благодійний забіг Race for the Cure, щоб підтримати українок, які борються з раком грудей під час повномасштабної війни.

Ініціативу запускає фонд підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family.

"Рожевий забіг", як його називають організатори, відбудеться онлайн, тож взяти участь може кожен охочий із будь-якого куточку світу.

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Мета ініціативи – зібрати 300 тисяч гривень для закупівлі життєво необхідного препарату, а також привернути увагу до важливості вчасних обстежень на онкозахворювання.

Фото: Inspiration Family

Щоб взяти участь в онлайн-забігу, необхідно зареєструватися на офіційному сайті та сплатити благодійний внесок у розмірі 15 євро. Організатори закликають учасників у період з 15 по 31 жовтня вдягнути рожеве і пробігти або пройти будь-яку дистанцію біля будинку у своєму парку, на стадіоні чи біговій доріжці: самостійно чи з друзями. Всі зібрані кошти конвертуються у ліки для українських пацієнток.

"Минулого року ми провели великий рожевий забіг на ВДНГ, який об’єднав команди лікарів-онкологів, пацієнтів та їх близьких і багато було людей, які просто підтримали рух Race for the cure. Чим більше людей долучається, тим видимішим ми робимо рак молочної залози в Україні та те, як його можна попередити", – наголошує Анна Узлова, директорка фонду Inspiration Family.

Фото: Inspiration Family

Також вона навела невтішну статистику щодо жінок, яким доводиться боротися із раком грудей. Щороку в Європі трапляються 500 000 нових випадків захворювання, 125 000 людей помирають від раку молочної залози. В Україні ж кожна 8-ма жінка стикається з раком грудей.

Фото: Inspiration Family

"Цього року українкам боротися стало ще важче: під час повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала понад 300 медичних установ. Війна зробила неможливим лікування онкопацієнтів на тимчасово окупованих територіях та перешкоджає доступу онкопацієнтів до ліків, лікарень, отримання та надання повноцінної медичної допомоги в безпеці", – наголошують у фонді.

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Race for the Cure – найбільша подія з ходьби та бігу, яка гуртує світ у боротьбі з раком грудей.