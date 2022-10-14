У ЗСУ розповіли, скільки жінок захищають Україну на передовій

У Збройних силах України понад 40 тисяч жінок перебувають на військових посадах. Понад 5 тисяч з них в умовах повномасштабної війни знаходяться на передовій – в районах, де ведуться активні бойові дії.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі всеукраїнського телемарафону 14 жовтня.
За його словами, 8 тисяч з військовослужбовиць проходять службу на офіцерських посадах.
Серед жінок-військових є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери.
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"Коло професій, які освоїли наші жінки, абсолютно не поступається чоловікам. Тому можна ствердно сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії. Моя велика шана всім жінкам, які прийшли служити у війську", – наголошує Наєв.
Нагадаємо, як раніше повідомляв президент Володимир Зеленський, в українській армії жінки становлять 22% – це один із найбільших показників серед країн Європи.
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