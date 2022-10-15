Скільки пар одружились у День захисників і захисниць – розповіли у Мін’юсті

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
3489
15 жовтня 2022

В Україні у День захисників та захисниць одружились понад 1300 пар.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

"Попри війну, тривоги і сльози – сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням", – кажуть в Мін'юсті.

Найбільше пар одружилосяу Києві та на Дніпропетровщині:

  • Дніпропетровська область – 147 шлюбів;
  • Київ – 142 шлюби;
  • Львівська область – 82 шлюби;
  • Одеська область – 71 шлюб;
  • Вінницька область – 70 шлюбів;
  • Рівненська область – 70 шлюбів.
Фото: Мін'юст

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни у Києві зафіксували весільний бум, у місті за 5 місяців зареєстрували  9120 шлюбів. 

Для порівняння, за цей період у 2021 році в столиці одружились лише 1110 пар.

Така ж тенденція спостерігається і в інших регіонах України, загалом за перше півріччя 2022 року зареєстрували 102 318 шлюбів.

Читайте також: У львівській лікарні одружилася медсестра з Лисичанська, яка під час вибуху втратила обидві ноги


Реклама:


 2901
Суспільство

Виповнилося 407 років: 15 цікавих фактів про Києво-Могилянську академію

Яна Осадча
 47268
Суспільство

Що ви знаєте про козацтво та як воно пов’язане з 14 жовтня? ТЕСТ

Михайло Загородній
 4142
Суспільство

Рослини – це про життя, яке пробивається крізь смерть. Історії відновлення Ірпеня

Єлизавета Гончарова

Головне на сайті


Суспільство

Виповнилося 407 років: 15 цікавих фактів про Києво-Могилянську академію

Яна Осадча
У Чернігові розгорнули найбільший в'язаний прапор України
Окупанти вбили відомого диригента з Херсона Юрія Керпатенка
Український рятувальник встановив рекорд під час міжнародних змагань пожежників
Впала стеля після влучання ракети: медики врятували життя 14-річному хлопчику з Лиману
Скільки пар одружились у День захисників і захисниць – розповіли у Мін’юсті
Суспільство

Що ви знаєте про козацтво та як воно пов’язане з 14 жовтня? ТЕСТ

Михайло Загородній
Суспільство

Рослини – це про життя, яке пробивається крізь смерть. Історії відновлення Ірпеня

Єлизавета Гончарова