Скільки пар одружились у День захисників і захисниць – розповіли у Мін’юсті

В Україні у День захисників та захисниць одружились понад 1300 пар.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

"Попри війну, тривоги і сльози – сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням", – кажуть в Мін'юсті.

Найбільше пар одружилосяу Києві та на Дніпропетровщині:

Дніпропетровська область – 147 шлюбів;

Київ – 142 шлюби;

Львівська область – 82 шлюби;

Одеська область – 71 шлюб;

Вінницька область – 70 шлюбів;

Рівненська область – 70 шлюбів.

Фото: Мін'юст

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни у Києві зафіксували весільний бум, у місті за 5 місяців зареєстрували 9120 шлюбів.

Для порівняння, за цей період у 2021 році в столиці одружились лише 1110 пар.

Така ж тенденція спостерігається і в інших регіонах України, загалом за перше півріччя 2022 року зареєстрували 102 318 шлюбів.