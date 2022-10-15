Скільки пар одружились у День захисників і захисниць – розповіли у Мін’юсті

В Україні у День захисників та захисниць одружились понад 1300 пар.
Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.
"Попри війну, тривоги і сльози – сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням", – кажуть в Мін'юсті.
Найбільше пар одружилосяу Києві та на Дніпропетровщині:
- Дніпропетровська область – 147 шлюбів;
- Київ – 142 шлюби;
- Львівська область – 82 шлюби;
- Одеська область – 71 шлюб;
- Вінницька область – 70 шлюбів;
- Рівненська область – 70 шлюбів.
|Фото: Мін'юст
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни у Києві зафіксували весільний бум, у місті за 5 місяців зареєстрували 9120 шлюбів.
Для порівняння, за цей період у 2021 році в столиці одружились лише 1110 пар.
Така ж тенденція спостерігається і в інших регіонах України, загалом за перше півріччя 2022 року зареєстрували 102 318 шлюбів.
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