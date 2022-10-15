У Чернігові розгорнули найбільший в'язаний прапор України

У День захисників та захисниць у Чернігові розгорнули найбільший в'язаний державний прапор України.

Стяг представили на схилі Катерининської церкви 14 жовтня, таким чином було встановлено рекорд України, повідомили в Чернігівській міській раді.

Загальний розмір в'язаного прапора – 30 м 54 см на 20 м 20 см. Найбільшим прапор визнали у Національному реєстру рекордів.

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Над його виготовленням працювали майже 350 майстринь з усіх областей України.

Найбільший вишитий прапор України

До створення прапору долучились майстрині з тимчасово окупованих територій і ті, хто виїхав наразі з країни.

Готові фрагменти надсилали з Польщі, Італії, Франції, Німеччини, Канади. Робота тривала з квітня до серпня.

Фото: Чернігівська міська рада

"Ми вирішили у такий спосіб об'єднати в'язальниць зі всієї України. Тому що всі були в депресії, в горі. До нас приєдналося дуже багато майстринь", – говорить організаторка створення прапору і засновниця фонду "Чарівниці добра" Альона Розумієнко.

У міськраді зазначають, що якщо розпустити нитки з прапора, то їх загальна протяжність складе не менше 700 км, що дорівнює відстані від Чернігова до Херсона.

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Фото: Чернігівська міська рада

Фото: Чернігівська міська рада

Після цього зі стяга планують зробити один невеличкий прапор для Чернігова, а з решти пошиють ковдри, частину з яких передадуть переселенцям, а інші продадуть на благодійному аукціоні для ЗСУ.