У Чернігові розгорнули найбільший в'язаний прапор України

У День захисників та захисниць у Чернігові розгорнули найбільший в'язаний державний прапор України.
Стяг представили на схилі Катерининської церкви 14 жовтня, таким чином було встановлено рекорд України, повідомили в Чернігівській міській раді.
Загальний розмір в'язаного прапора – 30 м 54 см на 20 м 20 см. Найбільшим прапор визнали у Національному реєстру рекордів.
Над його виготовленням працювали майже 350 майстринь з усіх областей України.
|Найбільший вишитий прапор України
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До створення прапору долучились майстрині з тимчасово окупованих територій і ті, хто виїхав наразі з країни.
Готові фрагменти надсилали з Польщі, Італії, Франції, Німеччини, Канади. Робота тривала з квітня до серпня.
|Фото: Чернігівська міська рада
"Ми вирішили у такий спосіб об'єднати в'язальниць зі всієї України. Тому що всі були в депресії, в горі. До нас приєдналося дуже багато майстринь", – говорить організаторка створення прапору і засновниця фонду "Чарівниці добра" Альона Розумієнко.
У міськраді зазначають, що якщо розпустити нитки з прапора, то їх загальна протяжність складе не менше 700 км, що дорівнює відстані від Чернігова до Херсона.
|Фото: Чернігівська міська рада
|Фото: Чернігівська міська рада
Після цього зі стяга планують зробити один невеличкий прапор для Чернігова, а з решти пошиють ковдри, частину з яких передадуть переселенцям, а інші продадуть на благодійному аукціоні для ЗСУ.
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