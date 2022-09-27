Котячий мер Львова "розповів", як не змерзнути взимку. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 вересня 2022

Котячий мер Львова Левчик, який живе у міськраді, знявся у відео з інструкціями про те, як підготуватися до холодів.

Левчик "провів нараду" з псом-піротехніком Патроном і "розповів", як не змерзнути цієї зими.

Відео з порадами Левчика опублікував міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

"Левчик перейшов на новий рівень і тепер став експертом з енергоефективності. Ми дуже сподіваємось, що діти будуть показувати це відео батькам, а батьки – дітям.

Попри легку, розважальну подачу, підготовка до зими – це справді важлива тема. На відео багато корисних порад про те, як правильно приготуватись, щоб не змерзнути", – каже мер Львова.

"Зима близько. Цього року мер Львова Левчик готується до неї по-особливому.

Щоб львівські котики, а з ними і їхні господарі, не змерзли та були в безпеці, Левчик провів нараду з головним рятувальником країни псом Патроном", – йдеться у відеоролику.

На відео з котом пояснюють, як обігріти оселю, якщо не буде опалення:

"Якщо прилетять російські ракети, батареї можуть не гріти. Тому Левчик вже підготував дрова для пічки. Але щоб грітися біля печі, котики мають слідкувати за безпекою"

✅ Якщо у вас є піч, Левчик радить мати вдома вогнегасник та пісок.

✅ Якщо у квартирі немає печі, варто мати електричний обігрівач – тоді потрібно перевірити, чи добре працює електрика.

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 Левчик "провів нараду" з псом-піротехніком Патроном

Також Левчик розповів, як зберігати тепло в помешканні.

"Тепло, як і Левчик, тікає через вікна. Тому вікна на зиму треба заклеїти. Подбайте також і про сусідських котиків та перевірте, чи весь ваш будинок утеплений", – йдеться у відео.

✅ Потрібно також зробити запас їжі та води.

✅ Якщо газова плита не працюватиме, вам допоможе електрична або сухий спирт.

 Фото: lvivcitycat/Instagram

Як залишатись на зв'язку? Котячий мер знає відповідь.

"У Левчика є павербанк, щоб завжди бути на зв’язку з усіма. Хвостаті мають злагоджено керувати світом", – кажуть на відео.

✅ Крім павербанка, Левчик рекомендує мати ліхтарики та радіо на батарейках.

  Фото: lvivcitycat/Instagram

Котячий мер "розповів" і про те, як треба економити воду та світло:

"Левчик – мудрий кіт. Щоб не трапилась біда, він починає економити вже зараз. Вимикає світло в кімнатах, коли його там нема. Виключає воду, коли не користується нею. Не випалює газ без потреби".

✅ До настання холодів українцям також варто запасти теплий одяг, термобілизну, теплі ковдри.

"І не забувайте, що зимою холодно і навіть коти одягають шапку. Будьте як Левчик – підготуйте теплий одяг", – кажуть у відео.

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