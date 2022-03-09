Немає опалення, аварія на газопроводі чи в електромережі: що робити? Інструкція

Російські окупанти під час війни спричиняють аварії на системах життєзабезпечення в українських містах – відключення води, електроенергії, опалення, аварії на газопроводі тощо.

Якщо така аварія сталася, потрібно повідомити про це диспетчера житлово-експлуатаційної контори або викликати Службу порятунку за телефоном "101".

У Міністерстві охорони здоров’я також опублікували інструкції, які можуть врятувати життя у таких випадках.

При перепадах або відключенні напруги в електричній мережі

✅ Відключіть електропобутові прилади.

✅ Будьте обережні, використовуючи для освітлення квартири господарські свічки та сухий спирт.

✅ На вулиці не наближайтеся ближче ніж на 5-8 метрів до обірваних або провислих дротів.

✅ Організуйте охорону місця аварії та негайно зателефонуйте за номером "101".

✅ Якщо дріт впав поблизу вас, відійдіть від небезпечної зони дрібними кроками або стрибками (тримаючи ступні ніг разом), щоб уникнути ураження напругою.

При аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації

✅ Відчувши у приміщенні запах газу, негайно перекрийте газовий кран.

❌ Не куріть.

❌ Не запалюйте сірники.

❌ Не вмикайте світло та електроприлади.

✅ Найкраще – знеструмити всю квартиру, відключивши електроживлення, щоб уникнути вибуху.

✅ Провітріть все приміщення, а не тільки загазовану кімнату.

✅ Залиште приміщення і не заходьте в нього до зникнення запаху газу.

✅ Якщо запах не зникає, терміново викличте аварійну газову службу за телефоном "104".

Детальніше про те, як уникнути вибуху, якщо ви відчули запах газу, можна дізнатися з інструкції Центру громадського здоров’я.

У випадку відключення центрального парового опалення

✅ Для обігріву приміщення варто користуватись електрообігрівальними пристроями тільки заводського виготовлення.

✅ Пам'ятайте, що опалення квартири за допомогою газової або електричної плити може призвести до трагедії.

✅ Для збереження в приміщенні тепла заклейте щілини у вікнах та балконних дверях, закрийте їх ковдрами.

✅ Розмістіть усіх членів сім’ї в одній кімнаті, тимчасово закривши інші.

✅ Одягніться тепло.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, що робити, якщо місто відрізали від водопостачання.

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