Немає опалення, аварія на газопроводі чи в електромережі: що робити? Інструкція

Російські окупанти під час війни спричиняють аварії на системах життєзабезпечення в українських містах – відключення води, електроенергії, опалення, аварії на газопроводі тощо.
Якщо така аварія сталася, потрібно повідомити про це диспетчера житлово-експлуатаційної контори або викликати Службу порятунку за телефоном "101".
У Міністерстві охорони здоров’я також опублікували інструкції, які можуть врятувати життя у таких випадках.
При перепадах або відключенні напруги в електричній мережі
|Фото: rrrneumi/Depositphotos
✅ Відключіть електропобутові прилади.
✅ Будьте обережні, використовуючи для освітлення квартири господарські свічки та сухий спирт.
✅ На вулиці не наближайтеся ближче ніж на 5-8 метрів до обірваних або провислих дротів.
✅ Організуйте охорону місця аварії та негайно зателефонуйте за номером "101".
✅ Якщо дріт впав поблизу вас, відійдіть від небезпечної зони дрібними кроками або стрибками (тримаючи ступні ніг разом), щоб уникнути ураження напругою.
При аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації
✅ Відчувши у приміщенні запах газу, негайно перекрийте газовий кран.
❌ Не куріть.
❌ Не запалюйте сірники.
❌ Не вмикайте світло та електроприлади.
✅ Найкраще – знеструмити всю квартиру, відключивши електроживлення, щоб уникнути вибуху.
✅ Провітріть все приміщення, а не тільки загазовану кімнату.
✅ Залиште приміщення і не заходьте в нього до зникнення запаху газу.
✅ Якщо запах не зникає, терміново викличте аварійну газову службу за телефоном "104".
Детальніше про те, як уникнути вибуху, якщо ви відчули запах газу, можна дізнатися з інструкції Центру громадського здоров’я.
У випадку відключення центрального парового опалення
✅ Для обігріву приміщення варто користуватись електрообігрівальними пристроями тільки заводського виготовлення.
✅ Пам'ятайте, що опалення квартири за допомогою газової або електричної плити може призвести до трагедії.
✅ Для збереження в приміщенні тепла заклейте щілини у вікнах та балконних дверях, закрийте їх ковдрами.
✅ Розмістіть усіх членів сім’ї в одній кімнаті, тимчасово закривши інші.
✅ Одягніться тепло.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, що робити, якщо місто відрізали від водопостачання.
Вас також може зацікавити:
Якщо вибухне АЕС: що робити, як їсти й пити при радіаційній аварії? Інструкція
Що робити у випадку хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві? Інструкція МОЗ
Що робити, якщо місто "відрізали" від водопостачання? Поради МОЗ
Відчуваєте запах газу в будинку, укритті чи на вулиці? Інструкції, як уникнути вибуху
Що робити, якщо будинок починає обвалюватись або обвал вже стався? Інструкція
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.